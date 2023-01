Handball-WM 2023 Halbfinale: Frankreich - Schweden live im Free-TV und Stream

Das Handball-WM 2023 Halbfinale Frankreich - Schweden läuft live im Free-TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung sowie Termin und Uhrzeit der Partie haben wir hier für Sie.

Schweden hat es bei der Handball-WM 2023 im eigenen Land bis ins Halbfinale des Turniers geschafft. Der zweite WM-Gastgeber ist in diesem Jahr Polen – die Weltmeisterschaft wird an neun Spielorten in beiden Ländern ausgetragen. Im Viertelfinale setzte sich der Rekordweltmeister aus Frankreich mit 35:28 gegen Deutschland durch. Das französische Team ist damit nun auf dem besten Weg sich den siebten WM-Titel zu sichern.

Schweden will den Franzosen dabei allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Die Skandinavier belegen im ewigen Medaillenspiegel den 2. Platz hinter Frankreich und könnten den Abstand mit dem fünften WM-Sieg verkürzen: Dann würde die beiden Nationen nur noch ein WM-Titel voneinander trennen. Den Schweden könnte im Halbfinale der Heimvorteil den Rücken stärken, denn die Partie findet in der schwedischen Hauptstadt Stockholm statt.

Wo läuft das Handball-WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Schweden live im TV und Stream? Wir haben alle Infos zur Übertragung sowie den genauen Termin und die Uhrzeit des Spiels hier für Sie.

Frankreich - Schweden im Halbfinale der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Halbfinale zwischen Frankreich und Schweden findet laut Spielplan der Handball-WM 2023 am Freitag, dem 27. Januar, statt. Anpfiff ist um 21 Uhr in Tele2 Arena in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Handball-WM 2023 Halbfinale: Übertragung von Frankreich vs. Schweden live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Handball-WM 2023 übernehmen im Free-TV ARD, ZDF und Eurosport. Alle Spiele der WM sind allerdings nicht frei empfangbar: Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen nur Spiele mit deutscher Beteiligung. Bei Eurosport gibt es insgesamt 15 WM-Spiele zu sehen, wozu auch die beiden Halbfinal-Partien und das Finale am 29. Januar 2023 gehören. Das Match zwischen Frankreich und Schweden zeigt der Spartensender also auch.

Alle Spiele der WM gibt es nur bei sportdeutschland.tv zu sehen. Mit vielen Exklusiv-Partien kann der Streaming-Anbieter zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht mehr werben. Nur die Platzierungsspiele für die Plätze 5-8, an denen Deutschland nicht teilnimmt, laufen exklusiv im kostenpflichtigen Stream. Alle anderen Begegnungen der Handball-WM können Sie also auch ohne Abo live verfolgen. Die wichtigsten Fakten zur Übertragung des Halbfinales zwischen Frankreich und Schweden auf einen Blick:

Spiel: Frankreich - Schweden , Halbfinale der Handball-WM 2023

- , der 2023 Datum: Freitag, 27. Januar 2023

Freitag, 27. Januar 2023 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Tele2 Arena, Stockholm ( Schweden )

Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

1 Übertragung im Gratis-Stream: ---

--- Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: discovery+, Sportdeutschland.tv

Frankreich gegen Schweden bei der Handball-WM 2023: Die Bilanz vor dem Halbfinale

Die Ergebnisse der Handball-WM 2023 sprechen für sich: Weder Frankreich noch Schweden haben bei der Weltmeisterschaft bisher auch nur ein Match abgegeben. Laut ran.de schenken sich die beiden Nationen auch in der bisherigen Bilanz nichts. Von 22 Begegnungen konnten beide Nationalteams jeweils elf gewinnen. Beim Torverhältnis hat Schweden mit 558:551 ganz knapp die Nase vorn. Frankreich und Schweden standen sich vor fast genau einem Jahr am 28.1.2022 auch in einem Halbfinale gegenüber: Bei der EM 2022 setzten sich die Schweden ganz knapp mit 34:33 durch. (cge)