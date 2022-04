Günzburger gewinnt härtestes Mountainbike-Rennen der Welt: "Abartige Schinderei"

Plus Georg Egger hat überraschend das Cape Epic in Südafrika gewonnen. Es gilt als härtestes Mountainbike-Rennen weltweit. Dabei flog er eher widerwillig dorthin.

Herr Egger, Sie haben vor einer Woche mit Ihrem Partner Lukas Baum das Cape Epic in Südafrika gewonnen, eines der härtesten Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Wie schwer sind die Beine noch?