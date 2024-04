Team-Bronze für deutsche Judoka zum EM-Abschluss

Drei Medaillen holt das deutsche Judo-Team bei der EM. Große Hoffnung gibt es mit Blick auf Olympia in Paris vor allem in einer Gewichtsklasse. Es zeichnet sich eine harte Entscheidung ab.

Drei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris hat das deutsche Judo-Team die Europameisterschaft mit Mannschafts-Bronze und damit insgesamt drei Medaillen beendet.

Am letzten Wettkampftag in Zagreb sicherte sich die Auswahl des Deutschen Judo-Bunds in Zagreb durch ein 4:1 gegen Italien Rang drei. Zuvor hatte es im Halbfinale gegen den späteren Europameister Frankreich eine 2:4-Niederlage gegeben.

Bei dem wichtigen Olympia-Stimmungstest hatte Anna-Maria Wagner zuvor in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm Silber gewonnen, Alina Böhm war Dritte geworden. Für Böhm war es nach den EM-Titeln 2022 und 2023 die dritte Medaille bei den kontinentalen Titelkämpfen in Serie.

Die 25-Jährige und die zwei Jahre ältere Olympia-Dritte Wagner gehören auch zu den größten Medaillenhoffnungen der deutschen Judoka für die Spiele im Sommer. In Paris antreten kann aber nur eine der beiden Weltklasse-Athletinnen, da pro Gewichtsklasse nur eine Starterin je Nation zugelassen ist. In der Olympia-Rangliste ist Wagner derzeit Dritte, Böhm Vierte. Der letzte wichtige Wettkampf vor Olympia ist die WM im Mai in Abu Dhabi.

(dpa)