Augsburger Erfolge bei der WM-Qualifikation am Eiskanal

Die Augsburger Slalomkanuten liefern auf dem heimischen Eiskanal hervorragende Leistungen ab. Vier von ihnen sind bereits sicher für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Erfolgreicher hätte die Qualifikation für die Augsburger Slalomkanuten und -kanutinnen am heimischen Eiskanal fast nicht laufen können. Noch vor dem letzten Rennen am Sonntag, das aktuell noch nicht beendet ist, haben bereits drei gebürtige Augsburger und eine Augsburgerin ihren Platz in der DKV-Nationalmannschaft so gut wie sicher.

Dazu gehören in der Bootsklasse Canadier Einer der Weltranglisten-Zweite Sideris Tasiadis und C1-Weltmeisterin Elena Apel – die sich als Doppelstarterin auch im K1 qualifiziert hat – ebenso wie Kajak-Spezialist Noah Hegge (alle drei Kanu Schwaben Augsburg). Dabei hatte Tasiadis am Samstag doppelten Grund zu feiern, schließlich wurde er 32 Jahre alt und erhielt direkt im Zielbecken dafür von seinem Dauerrivalen Franz Anton (KC Leipzig) ein Blümchen überreicht.

Ein Blümchen für Geburtstagskind Sideris Tasiadis (rechts) überreichte Konkurrent Franz Anton aus Leipzig nach der von beiden Canadierfahrern erfolgreich absolvierten nationalen Qualifikation. Foto: Fred Schoellhorn

Vom Augsburger Kajak Verein (AKV) meldete sich Hannes Aigner, der K1-Bronzemedaillengewinner von Tokio, nach einem Rückschlag mit Platz sechs am Freitag einen Tag später eindrucksvoll zurück und zurrte mit einem Sieg und einem zweiten Rang seinen Platz im Nationalteam für ein weiteres Jahr fest.

Olympiasiegerin und Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) untermauerte einmal mehr ihre Rolle als Top-Favoritin mit einem zweiten Platz und zwei Siegen, denen sie am Sonntag durchaus noch einen weiteren folgen lassen kann.

Nur die Qualifizierten starten bei der Kanuslalom-WM am Eiskanal

Die Qualifikation ist für alle Aktiven deshalb so wichtig, weil bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft im Juli am Augsburger Eiskanal nur die Boote des Nationalteams startberechtigt sind und alle Aktiven der Leistungsklasse sich bei diesem Saisonhöhepunkt vor heimischem Publikum präsentieren und um den WM-Titel mitfahren wollen. Weil die Topfahrer nach drei von vier Qualirennen am schon so gut wie gesichert sind, geht es am heutigen Sonntag vornehmlich um die dritten WM-Startplätze in jeder Kategorie (C1 und K1 männlich und weiblich).

Selina Jones kann noch bei den Kajak-Frauen um den WM-Startplatz mitfahren

Bei den Kajak-Frauen könnte Selina Jones (Kanu Schwaben Augsburg) noch um den Startplatz mitfahren. Sie belegte im dritten Rennen am Samstag nach zwei fünften Plätzen Rang drei und liefert sich am Sonntag ein Duell mit den ebenfalls noch hoffnungsfrohen Konkurrentinnen Jasmin Schornberg (Hamm) und Anna Faber (Dormagen). Bei den Juniorinnen könnte rein rechnerisch auch Hannah Süß (Kanu Schwaben Augsburg) mit einem Sieg am Sonntag ihre Qualifikation fürs Nachwuchs-Nationalteam schaffen.

Am Ende der nationalen Qualifikation wird das schlechteste von vier Ergebnissen gestrichen. Die drei besten Boote sind dann für die EM, die Weltcups und die WM startberechtigt. Allerdings muss von den Sportlerinnen und Sportlern zusätzlich ein vom Deutschen Kanuverband festgelegter Leistungsnachweis erbracht werden. Der Trainerrat entscheidet dann nächste Woche endgültig über die Vergabe der WM-Startplätze.

Die Weltmeisterschaft im Kanuslalom und im Kanuslalom Extreme wird von 26. bis 31. Juli auf dem Augsburger Eiskanal stattfinden, Tickets sind hier erhältlich.