Das Aus für Hansi Flick ist folgerichtig, kommt aber zu spät

Hoffentlich gelingt jetzt ein wirklicher Schnitt, damit die Ära Bierhoff final beendet wird. "ZSMMN-DFB", "Die Mannschaft", Marketing-Gags rückten in den Vordergrund, Nebensächlichkeiten waren vorrangig in der Diskussion, Größenwahn wurde am DFB-Campus zementiert. Nun ja und jetzt verabschiedet man sich bei den Kleinsten vom Leistungserlebnis mit Sieg und Niederlage -es ist an der Zeit, sich wieder dem Kerngeschäft zuzuwenden. Das geht nur mit einem darauf fokussierten Management und einer Besetzung auf dem Trainerstuhl, die frei von Schaumschlägerei ist.



Antworten Melden