Die Mieterhöhung bei städtischen Sportanlagen war dringend notwendig

Plus Die Stadt Augsburg erhöht die Mieten für die städtischen Sportanlagen in zwei Schritten drastisch. Das wird den Augsburger Vereinen wehtun, doch die Erhöhung ist wichtig und richtig.

Die Erhöhung der Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen war dringend nötig und alternativlos. Seit 2016 sind die Mieten nicht mehr angehoben worden, und davon profitierten die Vereine, die städtische Anlagen nützen, vor allem in den letzten beiden Jahren ungemein. Denn die exorbitanten Preissteigerungen auf dem Energie- und Stromsektor betrafen sie einfach nicht, die musste die Stadt abfangen. So ist eine Erhöhung in zwei Schritten maßvoll, auch wenn sich 25 Prozent durchaus üppig anhören.

Vereine in Augsburg mit eigenen Anlagen haben viel höhere Kosten

Doch im Vergleich zu den Vereinen, die eigene Anlagen zu finanzieren haben, ist die Neugestaltung der Entgelte vertretbar. Dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass die Miet-Vereine während des Corona-Lockdowns keine Kosten hatten, weil sie die Anlagen ja nicht nützen konnten. Die besitzenden Vereine mussten ihre Betriebskosten aber weiter schultern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen