Und plötzlich darf Novak Djokovic wieder zurück nach Australien

2022 wurde Tennis-Star Novak Djokovic aus Australien ausgewiesen, weil er keine Corona-Impfung hatte. Die Behörden gaben kein gutes Bild ab. Jetzt dürfte er sogar mit Infektion spielen.

Erinnert sich eigentlich noch jemand an den Januar 2022? An jenen Moment, als Novak Djokovic in Australien einen Riesenskandal heraufbeschwor? Der serbische Tennis-Star war damals ohne die vorgeschriebene Corona-Impfung ins Land eingereist und wollte mit einer Ausnahmegenehmigung an den Australien Open teilnehmen.

Die Behörden von Melbourne sagten nein, steckten Djokovic erst in ein Quarantänehotel und wiesen ihn dann nach einigem Hin und Her per Gerichtsurteil aus. In einer Zeit, in der Maskenpflicht, überfüllte Krankenhäuser und Todesstatistiken noch zum Alltag gehörten, hatte man es nicht gewagt, dem neunfachen Australien-Open-Sieger eine Sonderbehandlung zukommen zu lassen. So weit, so nachvollziehbar.

Australisches Gericht belegte Novak Djokovic mit dreijährigem Einreiseverbot

Dass das Gericht Djokovic allerdings im gleichen Zug noch ein dreijähriges Einreiseverbot nach Australien aufdrückte, weil er die Sicherheit des Landes gefährdet, erschien damals schon eine Umdrehung zu viel – und ist nun erst recht ad absurdum geführt. Wer mag als Turnierorganisator schon auf einen 21-fachen Grand-Slam-Sieger verzichten, wenn im Leben die Normalität zurückgekehrt ist?

Zumal sich in der Zwischenzeit in Australien auch die politischen Kräfteverhältnisse verschoben haben und den Hardlinern die Argumente ausgegangen sind. Im Januar 2022 hatte hingegen noch der Wahlkampf getobt. Im Mai wechselte die Regierung und seit Juni erhalten auch Ungeimpfte wieder Visa für Australien.

Kurz vor Weihnachten wurde der Drei-Jahres-Bann von Novak Djokovic aufgehoben

Um das Gesicht zu wahren und sich nicht ganz der Lächerlichkeit preiszugeben, gab es wohl keine andere Lösung, als Novak Djokovic möglichst schnell zu begnadigen. Schon kurz vor Weihnachten wurde sein Drei-Jahres-Bann aufgehoben und ihm signalisiert, dass er nun doch wieder ein gern gesehener Gast bei den Australien Open wäre. Geimpft oder ungeimpft? Völlig egal.

Denn ab sofort dürfen die Tennisprofis in Melbourne sogar dann zu ihren Spielen antreten, wenn ihr Covid-19-Test positiv ausfällt. Eine überraschende wie eigenwillige 180-Grad-Wendung, die wahrscheinlich nicht einmal Novak Djokovic für möglich gehalten hätte, als er vor zwölf Monaten seinen erzwungenen Heimflug antrat.