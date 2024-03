Leichtathletik

vor 52 Min.

Ein Amateur unter Weltstars

Plus Sprinter Aleksandar Askovic gehört keinem Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes an. Trotzdem gelingt ihm bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Glasgow über die 60 Meter der Sprung ins Halbfinale.

Von Robert Götz

Aleksandar Askovic war am Ende des ersten Wettkampftages der Hallen-Leichtathletik-WM im schottischen Glasgow mit sich zufrieden. Zwar war der deutsche Sprinter am Freitagabend mit 6,66 Sekunden im Halbfinale ausgeschieden, doch sein Fazit auf seinem Instagram-Kanal fiel positiv aus. „18.-Schnellster bei der WM und wahrscheinlich der schnellste Amateur der Welt. Gar nicht mal so schlecht.“

Damit hat der 26-jährige gebürtige Belgrader, der mit vier Jahren mit seiner Familie nach Augsburg zog, wahrscheinlich sogar recht. Denn der Student gehört keinem Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) an, versucht sich mithilfe seines Vereines, der LG Stadtwerke München, allein in der Elite der deutschen Sprinter zu behaupten. Das gelingt ihm ganz gut, doch in Glasgow geriet er diesmal im Vergleich mit der Weltspitze relativ schnell an seine Grenzen, zumal er mit Problemen mit dem Beugemuskel an den Start ging.

