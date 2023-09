Leichtathletik

Höher, immer höher: Armand Duplantis ist der Konkurrenz entschwebt

Plus Armand Duplantis verschiebt die Grenzen im Stabhochsprung in immer atemberaubendere Höhen. Der junge Schwede springt in seiner ganz eigenen Liga und ist der Konkurrenz längst entschwebt.

Für diesen Mann scheint es kein Limit zu geben. Armand Duplantis verschiebt die Grenzen immer weiter, in seinem Fall senkrecht nach oben. Der Stabhochspringer ist der Superstar der Leichtathletik. Beim Diamond-League-Finale in Eugene überflog der 23-Jährige am Sonntagabend 6,23 Meter. Der Salami-Taktik folgend, hat Duplantis damit zum inzwischen siebten Mal die Weltbestmarke verbessert. Als Beispiel dient Sergej Bubka. Der hatte in den 1980er und 1990er Jahren den Weltrekord ebenfalls häppchenweise immer weiter verbessert, insgesamt 17-mal.

Duplantis hat einen schwedischen und einen US-Pass

Gleich im ersten Versuch überwand Duplantis in den USA, der Heimat seines Vaters, die 6,23 Meter. Leicht wackelte die Stange, blieb aber liegen. Kaum gelandet, rannte und hüpfte Duplantis zu seiner Familie, die den Wettkampf live im Stadion verfolgte. Seine schwedische Mutter war einst in die USA ausgewandert, weshalb Duplantis eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Er wählte das Startrecht für Schweden, um dem knallharten Ausscheidungssystem in den USA zu entgehen. „Ich versuche einfach, hoch zuspringen“, sagt Duplantis immer dann, wenn er nach seinem Erfolgsrezept gefragt wird. Und fügte in Eugene an: „Das Limit ist sehr hoch, aber ich hoffe, dass ich weiterhin gut springen kann und höher springe, als ich es heute getan habe.“

