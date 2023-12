Formel 1

07:58 Uhr

Warum bei Michael Schumacher Privates privat bleiben soll

Plus Vor zehn Jahren ist Michael Schumacher verunglückt. Seitdem gibt es kaum Neuigkeiten über seinen Gesundheitszustand. Für die Geheimhaltung gibt es gute Gründe.

Von Marco Scheinhof

Ihr Telefon klingelt häufig in diesen Tagen. Nichts mit Stille rund um Weihnachten für Sabine Kehm. Trotzdem bleibt die 59-Jährige immer freundlich. Aber auch bestimmt. So wie sie es seit zehn Jahren ist. Mittlerweile werden die Fragen nach der Gesundheit von Michael Schumacher zwar seltener gestellt als noch vor einigen Jahren, die Ungewissheit liegt den Menschen aber wie ein Stein im Magen. Sie sehnen Klarheit herbei. Wie geht es Schumacher, dem Rekordweltmeister? Diese Frage treibt nicht nur die deutschen Formel-1-Fans um.

Die Antwort? Es gibt sie nicht, auch wenn viele Anhänger noch so sehr gute Nachrichten wünschen. Die Familie und Sabine Kehm haben entschieden, dass Privates privat bleiben soll. Kehm ist Schumachers langjährige Managerin, seit 2000 ist sie an seiner Seite. Sie ist eine Freundin geworden, für die Familie Schumacher ist sie eine große Hilfe. Gerade in den vergangenen Jahren, als die Öffentlichkeit mehr und mehr drängte, endlich Neues über Schumacher zu erfahren. Nichts aber dringt nach außen. Warum ist das so und wie schaffen es die Schumachers, dass es so bleibt? Kehm spielt dabei eine entscheidende Rolle. Aber nicht nur sie.

