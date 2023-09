Formel 1: Italien-GP 2023 in Monza - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

Im September 2023 geht es um den Großen Preis von Italien auf der Rennstrecke in Monza. Alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit, und Strecke gibt es hier.

Im September 2023 geht es für die Formel 1 nach Italien. Im Zuge der 74. Formel-1-Weltmeisterschaft erwartet dort die Fahrer der "Gran Premio d'Italia", italienisch für Großer Preis von Italien. Diesen gibt es bereits seit 1950 und das Rennen ist neben dem Großen Preis von Großbritannien das einzige, welches seither ohne Pause in jedem Jahr ausgetragen wurde.

Bis auf das Jahr 1980 fand der Große Preis von Italien immer auf der Rennstrecke "Autodromo Nazionale" statt, welche insgesamt 306,452 km lang ist. Den Strecken-Rekord hält der brasilianische Ferrari-Fahrer Rubens Barrichello mit einer Zeit von 1:21.046 min seit dem Jahr 2004.

Bereits im Juli der letzten Saison gab Sebastian Vettel seinen Rücktritt aus der Formel-1 bekannt, weshalb sein Cockpit bei Aston Martin dieses Jahr von Fernando Alonso besetzt ist. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft sind als deutsche Formel-1-Fahrer Mick Schuhmacher als Test- bzw. Ersatzfahrer bei Mercedes und Niko Hülkenberg als Stammfahrer bei Ferrari vertreten.

Der Große Preis von Italien 2023: Termine und Uhrzeit

Im September steht für die F1-Fahrer laut Formel-1-Rennkalender der Saison 2023 der Große Preis von Italien im Programm. Den Start in Italien markierten die ersten beiden Trainingseinheiten am 1. September 2023. Am Tag darauf folgten dann ein drittes Training und die Qualifying-Runde. Das Rennen findet schließlich heute am 3. September statt und beginnt um 15 Uhr.

Das sind alle Termine des Großen Preis von Italien auf einen Blick:

1. Training: Freitag, 1. September 2023, 13.30 Uhr - 14.30 Uhr

2. Training: Freitag, 1. September 2023, 17 Uhr - 18 Uhr

3. Training: Samstag, 2. September 2023, 12.30 Uhr -13.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 2. September 2023, 16 Uhr - 17 Uhr

Rennen: Sonntag, 3. September 2023, ab 15 Uhr

Formel 1 in Italien 2023: Infos zur Strecke "Autodromo Nazionale Monza"

Die Strecke "Autodromo Nazionale" wurde 1922 in nur 110 Tagen im norditalienischen Monza erbaut. Am 3. September 1922 gab es das erste Rennen - die Etappe ist mittlerweile also bereits über 100 Jahre alt. Der erste Große Preis von Italien in der Formel 1 fand im Jahr 1950 statt.

Die Etappe erstreckt sich über eine Distanz von insgesamt 306,72 km, bestehend aus 53 Runden à 5,793 km. Die Runden der Strecke in Monza sind im Vergleich länger und lassen außerdem hohe Geschwindigkeiten zu - auf der "Autodromo Nazionale" wurde nämlich die schnellste jemals in der Formel 1 gedrehte Qualifikationsrunde gemessen: Lewis Hamilton schloss 2020 die Runde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 264,363 km/h ab.

Nicht ohne Grund also wird die Etappe von den Einheimischen "La Pista Magica" genannt, denn die Autos geben insgesamt bei 80 Prozent der Runde Vollgas. Ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen sie jeweils auf der 1,1 km langen Start- bzw. Zielgeraden. Zwischendrin müssen die Fahrer im historischen Parkabschnitt der Strecke gekonnt durch einige enge Schikanen fahren und dabei die Geschwindigkeit richtig einschätzen.

Wissenswertes zur Rennstrecke in Italien auf einen Blick: