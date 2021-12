Motorsport

Rallye Dakar: Elektrisch durch die Wüste

Plus An Neujahr startet die Rallye Dakar. Warum sie wieder in Saudi-Arabien stattfindet und wie der deutsche Hersteller Audi die Herausforderung angeht.

Von Marco Scheinhof

Es ist erst wenige Wochen her, dass die Formel 1 zu Gast auf der arabischen Halbinsel war. In Dschidda am roten Meer kämpften Max Verstappen und Lewis Hamilton beim vorletzten Saisonrennen um den WM-Titel. Ab dem 1. Januar wird Saudi-Arabien wieder ein Motorsport-Großereignis austragen. Zum dritten Mal ist das Land Ausrichter der Rallye Dakar. Aus Afrika ist das ebenso gefährliche wie herausfordernde Langstreckenrennen längst verschwunden. 2008 hatte es wegen einer Terrordrohung abgesagt werden müssen. Zwischenzeitlich hatte die Rallye von 2009 bis 2019 in Südamerika einen neuen Austragungsort gefunden, nun ist Saudi-Arabien mit der größten Sandwüste der Erde Schauplatz.

