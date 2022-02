Olympia 2022

06:06 Uhr

Vinzenz Geiger: Schlechte Bedingungen für die Allgäuer Medaillenhoffnung

Plus Bei den Nordischen Kombinierern zählt Vinzenz Geiger zu den Besten der Welt. In Peking allerdings hat der junge Allgäuer mit ungewohnten Problemen zu kämpfen.

Von Michael Kienastl

Es dürfte nicht oft vorkommen, dass ein Weltranglistendritter bei den Olympischen Spielen eine Stunde alleine in der Kälte auf den Bus warten muss. Genau das ist aber dem Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger in China passiert. Als enge Kontaktperson seines positiv auf Corona getesteten Mannschaftskameraden Eric Frenzel ist er isoliert von der restlichen Mannschaft und wird mit einem eigenen Shuttle vom Hotel zur Schanze gefahren. Am Sonntag verfuhr sich der ortsunkundige und nicht Englisch sprechende Fahrer dabei komplett, am Montag holte er den 24-jährigen Oberstdorfer viel zu spät vom Hotel ab. „Das ist einfach grottenschlecht organisiert“, sagte dieser im Podcast Ski happens, den er gemeinsam mit der früheren Biathletin Corinna Horn betreibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen