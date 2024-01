Radprofi Marco Brenner startet mit seinem neuen Team Tudor in die Saison

Beim Team dsm-firmenich hatte der Augsburger Radprofi Marco Brenner zuletzt keine leichte Zeit. Nach seinem Wechsel zum "Tudor pro Cycling Team" freut sich der 21-Jährige nun auf den Saisonstart am Sonntag.

Die letzten Tage hat sich Marco Brenner noch privat mit seinem Teamkollegen Florian Storck auf Mallorca auf sein Debut bei seinem neuen Rennstall Tudor pro Cycling vorbereitet. Am Sonntag trägt er beim Eintagesrennen „Grand Prix Cycliste la Marseillaise“ an der französischen Mittelmeerküste erstmals das Trikot der Schweizer. Danach folgen ab Mittwoch gleich die fünf Etappen der „Etoile de Bessèges - Tour du Gard“ am südöstlichsten Teil des französischen Zentralmassivs. Noch kennt Brenner seine genauen Aufgaben im neuen Team nicht. „Ich freue mich einfach darauf, denn ich bin super aufgenommen worden und fühle mich fit.“

Vier Fahrer vom WorldTour-Team dsm-firmenich wechselten zum Tudor pro Cycling Team

Für den 21-jährigen Brenner soll es ein Neuanfang sein nach seinem nicht ganz geräuschlosen Wechsel vom WorldTour-Team dsm-firmenich zum klassentieferen Tudor-Team. Bei dsm fanden Brenner und die Teamleitung am Ende keine Basis mehr für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Brenner ist aber nicht alleine mit seiner „Flucht“ von dsm. Mit Storck, Alberto Dainese, Marius Mayerhofer und Brenner wechselten gleich vier dsm-Fahrer zu Tudor.

Marco Brenner ist für den Giro d'Italia nicht vorgesehen

Der Rennstall gehört dem Schweizer Ex-Profi Fabian Cancellara. Und der Doppel-Olympiasieger hat ehrgeizige Pläne. Er will so schnell wie möglich in die WorldTour aufsteigen. Wie hoch das Ansehen von Tudor jetzt schon ist, zeigt die Einladung zum Giro d’Italia im Mai. Der startet am 4. Mai im Piemont und endet drei Wochen später in Rom. Marco Brenner wird da nicht dabei sein. „Nein, der ist in meiner Saisonplanung in diesem Jahr nicht eingeplant.“

