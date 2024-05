Radsport

vor 35 Min.

Degenkolb hofft auf Olympia-Teilnahme: "Wäre mega"

Fast eine kleine Ewigkeit ist es her, als Radsportler John Degenkolb bei Olympischen Spielen dabei war. In diesem Sommer will es der Routinier aber noch mal wissen.

Radprofi John Degenkolb will im Sommer bei Olympia in Paris an den Start gehen. "Es wäre mega, wenn ich Deutschland vertreten könnte", sagte der 35-Jährige. Der Routinier hofft, sich in den kommenden Wochen mit guten Leistungen einen Platz ergattern zu können. Es wären seine zweiten Olympischen Spiele nach London 2012. Allerdings stehen der deutschen Mannschaft in Paris für das Straßenrennen der Männer nur zwei Startplätze zur Verfügung. Viele namhafte deutsche Profis werden Olympia somit verpassen - womöglich auch Degenkolb. Der Paris-Roubaix-Sieger von 2015 hatte bei seinem Heimrennen Eschborn-Frankfurt eine couragierte Leistung gezeigt. Degenkolb gehörte lange Zeit zu einer dreiköpfigen Spitzengruppe und sicherte sich mit einer angriffslustigen Fahrweise den Titel als bester Bergfahrer des Radklassikers. Mit dem Ausgang des Rennens hatte er dann aber nichts mehr zu tun. (dpa)

