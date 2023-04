Kabinen-Eklat hat Konsequenzen: FC Bayern suspendiert Sadio Mané

Konsequenzen für Sadio Mané nach einem Prügel-Eklat: Der Senegalese wurde vom FC Bayern vorläufig suspendiert. Er muss auch eine Geldstrafe zahlen.

Der Eklat in der Kabine des FC Bayern München bleibt nicht ohne Folgen: Der deutsche Rekordmeister hat Sadio Mané vorläufig suspendiert. Das gab der Klub am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. "Sadio Mané, 31, wird am kommenden Samstag nicht im Kader des FC Bayern für das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim stehen", heißt es in der Mitteilung: "Grund ist ein Fehlverhalten Manés nach dem Champions League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City. Zusätzlich wird Mané eine Geldstrafe erhalten."

FC Bayern suspendiert Sadio Mané: Schlag ins Gesicht von Leroy Sané

Mané war nach der 0:3-Niederlage des FC Bayern bei Manchester City handgreiflich geworden. In der Kabine schlug der Senegalese Mitspieler Leroy Sané ins Gesicht, traf ihn an der Lippe. Vorausgegangen war eine Meinungsverschiedenheit über eine Spielszene bei der deutlichen Pleite im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Sanés Ex-Klub. Schon auf dem Rasen des Etihad-Stadium waren sich die Teamkollegen in den Haaren gelegen.

Der Streit wurde durch eine Szene in der 83. Spielminute entfacht. Mané hatte zu einem Sprint angesetzt und hatte einen Steilpass erwartet. Sané haderte daraufhin mit seinem Mitspieler, da er wohl lieber einen kurzen Pass spielen wollte. Die beiden Offensivstars diskutierten auf dem Platz. In der Kabine kochte die Meinungsverschiedenheit dann offenbar hoch.

Sané nach Pleite in der Champions League suspendiert – die Nerven liegen beim FC Bayern offenbar blank

Mané hatte am Donnerstagvormittag noch am Training des FC Bayern teilnehmen dürfen. Kurz zuvor soll es zu einem Treffen der Klubbosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic mit Mané und Sané gekommen sein. Danach blieb zunächst unklar, ob Mané Konsequenzen drohen. Nun ist klar, dass der Offensivspieler die anstehende Partie gegen Hoffenheim verpasst und eine Geldstrafe zahlen muss. Über die Höhe der Strafe wurde allerdings nichts bekannt.

Beim FC Bayern scheinen die Nerven blank zu liegen. Der Trainerwechsel ging bislang in die Hose. Mit Thomas Tuchel schieden die Münchner im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Freiburg aus. Nun droht auch das Aus in der Champions League.

