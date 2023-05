Von England bis Malta: Alle Fußball-Meister 2023 in Europas Ligen

In der Bundesliga ist das Titelrennen noch nicht entschieden, in einigen anderen europäischen Ligen steht der Meister der Saison 2022/23 fest. Ein Überblick.

Wenn es auf den Sommer zugeht, dann stehen im europäischen Fußball eine Menge Entscheidungen an. In den meisten Ländern wird dann der Meistertitel vergeben. Doch wo steht der Meister der Saison 2022/23 schon fest und wo wird das Meisterrennen erst auf den letzten Metern entschieden? Eine Übersicht.

Meister in Deutschland 2022/23: Titelrennen in der Bundesliga spannend wie lange nicht

Meister: -

Der Meister in der Bundesliga wird in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag entscheiden. Solch eine Spannung gab es lange nicht mehr. Der FC Bayern und Borussia Dortmund liefern sich im Meisterrennen ein spannendes Fernduell.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Meister in Spanien 2022/23: Der FC Barcelona schlägt zurück

Meister: FC Barcelona

Nach drei Spielzeiten ohne Meistertitel steht der FC Barcelona wieder ganz oben. Die Katalanen dominierten die Saison 2022/23 in La Liga und sicherten sich die Meisterschaft schon einige Wochen vor dem Saisonende. Dem Erzrivalen Real Madrid bliebt nur Rang zwei.

Meister in England 2022/23: FC Arsenal geht im Schlussspurt die Luft aus

Meister: Manchester City

Lesen Sie dazu auch

Lange hatte es in der englischen Premier League danach ausgesehen, dass der FC Arsenal nach fast 20 Jahren wieder den Titel gewinnen könnte. Die Gunners schwächelten aber im Schlussspurt, was Manchester City ausnutzen konnte. Die Skyblues mit Stürmerstar Erling Haaland und Star-Coach Pep Guardiola feiern daher die dritte Meisterschaft in Folge.

Meister in Italien 2022/23: Die Erben von Diego Maradona

Meister: SSC Neapel

Die Dominanz von Juventus Turin ist in Italien nun schon seit rund drei Jahren vorbei. Nun konnte ein italienischer Traditionsklub die erste Meisterschaft seit über 30 Jahren feiern. Die SSC Neapel marschierte souverän zum Titel. Den letzten hatte der Klub 1990 mit Diego Maradona gewonnen.

Meister in Frankreich 2022/23: PSG ohne Glanz

Meister: -

Die Meisterschaft in Frankreich ist noch nicht entschieden, allerdings so gut wie. Paris Saint-Germain wird sich den Titel wohl auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen. Das Starensemble um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé hat in der Saison 2022/23 aber für wenig Glanz gesorgt.

Meister in Europa der Saison 2022/23 im Überblick