Vierschanzentournee: Andreas Wellinger ist auf der Jagd nach dem Goldenen Adler

Plus Der zweifache Olympiasieger zählt als Zweiter des Gesamt-Weltcups zum Favoritenkreis der Vierschanzentournee. Im DSV-Team glänzt der Insel-Fan mit seiner guten Laune.

Von Milan Sako

Skispringen lebt von den Bildern und dem ewigen Traum des Menschen vom Fliegen. Für wenige Sekunden scheinen die Athleten den Gesetzen der Physik ein Schnippchen zu schlagen und schweben dahin. Der Sport lebt aber auch von seinen Typen. Hier der Tüftler Karl Geiger, dort der Stoiker Pius Paschke oder der forsche Jungspund Philipp Raimund. Die Rolle des Sonnyboys im Aufgebot des Deutschen Skiverbands nimmt Andreas Wellinger ein. Der Oberbayer aus Ruhpolding kennt nur gute Laune, egal wie schwierig die Situation ist. Ein lautes "Zefix", das dem für die Vierschanzentournee nicht berücksichtigten Markus Eisenbichler ständig entfleucht, würde Wellinger nie über die Lippen kommen.

Wellinger hat allerdings auch keinen Grund zu fluchen. Nach einem für ihn idealen Sommer geht der 28-Jährige als vielleicht aussichtsreichster deutscher Starter in das erste Springen der Tournee am Freitag (Start: 17.15 Uhr/live in ARD und Eurosport). Seit Monaten ist der Tourneeauftakt an der Schattenbergschanze mit 25.000 Zuschauer ausverkauft. Bereits für die Qualifikation am Donnerstag hatten sich 16.000 Zuschauer angesagt. Seit 22 Jahren, seit dem Erfolg von Sven Hannawald, springen die Deutschen einem Erfolg bei der bedeutsamsten Springerveranstaltung der Welt hinterher. In der 72. Auflage soll es endlich klappen und Wellinger zählt nach seinen jüngsten Leistungen zum Favoritenkreis. Die Qualifikation gewann er vor dem Oberstdorfer Karl Geiger und tritt damit am Freitag im KO-Duell im ersten Durchgangen gegen den 50. vom Donnerstag an, den Finnen Kasperi Valto.

