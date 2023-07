Der TC Schießgraben steht kurz vor dem Abstieg

Die Augsburger verloren in der zweiten Tennis-Bundesliga gegen Ismaning und haben nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Der TCA sichert sich Platz zwei.

Sie haben wieder gekämpft und alles versucht. In dieser Saison aber ist das Spielglück dem TC Schießgraben Augsburg in der zweiten Tennis-Bundesliga nicht hold. Am Sonntag unterlagen die Augsburger im Heimspiel dem TC Ismaning mit 3:6, damit dürfte der Abstieg feststehen. Am letzten Spieltag in einer Woche geht es gegen den Spitzenreiter Ludwigshafen, die Erfolgsaussichten in dieser Partie sind sehr gering.

Vom letzten Strohhalm hatte der sportliche Leiter Michael Thor deshalb bereits im Vorfeld der Partie gegen Ismaning gesprochen. Er schickte die gleiche Aufstellung wie vor einer Woche im Derby beim TC Augsburg ins Rennen. Und diesmal entwickelte sich eine deutlich engere Partie als beim 0:9 gegen den Lokalrivalen. Nach den Einzeln stand es 3:3, Hoffnungen auf den zweiten Saisonsieg waren durchaus angebracht.

Alle Doppel gingen für den TC Schießgraben verloren

Dass nichts daraus wurde, lag wieder einmal an den Doppeln. Alle drei Partien gingen für den TC Schießgraben verloren, womit der Abstieg eigentlich nicht mehr zu verhindern ist. Zwar haben die Augsburger nur zwei Punkte Rückstand auf Bad Vilbel und Würzburg, die aufzuholen wird aber am letzten Spieltag schwer. Der TC Schießgraben muss schließlich gegen den Tabellenführer ran, der den Meistertitel im Heimspiel endgültig perfekt machen kann. Zwei Teams werden am Saisonende den Gang in die Regionalliga antreten müssen.

"Gedanklich müssen wir uns natürlich schon mit der Regionalliga beschäftigen", sagte denn auch Thor. Der TC Schießgraben war als Nachrücker in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Mit vornehmlich deutschen Spielern gingen die Augsburger diese Aufgabe an. Sie waren oftmals knapp an Siegen dran, gerade zum Anfang der Saison verloren sie drei Duelle mit 4:5. "Wir haben alles probiert und können uns nichts vorwerfen", sagte Thor.

Die Brüder Frantzen zeigen große Nervenstärke

In der Spitzengruppe kämpft derweil der TC Augsburg. Am Freitag war ein 7:2-Erfolg bei Eintracht Frankfurt gelungen, am Sonntag wollten die Augsburger in Reutlingen nachlegen. Es war das Verfolgerduell des Tabellenführers Ludwigshafen. Nach den Einzeln führten die Gäste am Sonntag mit 4:2, allerdings hatte sich Andrew Paulson in seiner Partie verletzt, was nicht nur zu einer Einzel-Niederlage führte, sondern ihn auch nicht im Doppel antreten ließ. Die Augsburger also mussten umstellen - gewannen die Partie aber noch mit 5:4. Weil sich die Brüder Constantin und Christoper Frantzen im Match-Tiebreak durchsetzten und damit den Punkt zum Sieg holten. "Sie haben große Nervenstärke bewiesen", sagte der sportliche Leiter Helmut Martin.

Damit hat sich der TCA den zweiten Platz und die Vizemeisterschaft bereits gesichert. "Wir haben unsere sportlichen Ziele voll erfüllt", sagte Martin. Er setzte am Sonntag erneut die beiden Eigengewächse Alexander Leischner und Jan Skerbatis ein. Beide studieren an einem College in den USA, momentan aber sind sie wie jeden Sommer in der Heimat. Sie schlugen sich in ihren Einzeln sehr wacker, im gemeinsamen Doppel taten sie sich schwer. "Da müssen wir vor allem noch mental mit ihnen arbeiten", sagte Martin. Auch beim Saisonabschluss gegen Würzburg werden die beiden wieder mit von der Partie sein.

Eintracht Frankfurt - TC Augsburg 2:7

Einzel: Fanselow - Paulson 3:6, 6:7; Luz - Barnat 7:6, 6:1; Penzlin - Satral 6:1, 3:6, 2:10; Wörn - Wiedenmann 1:6, 1:6; Milenkovic - Filipsky 1:6, 1:6; Storck - Ch. Frantzen 6:2, 6:2.

Doppel: Luz/Penzlin - Barnat/Satral 6:0, 4:6, 1:10; Fanselow/Storck - Paulson/Co. Frantzen 4:6, 6:7; Wörn/Milenkovic - Wiedenmann/Ch. Frantzen 4:6, 4:6.

TV Reutlingen - TC Augsburg 4:5

Einzel: Handel - Paulson 6:3, 6:1; Jaloviec - Wiedenmann 6:4, 7:5; Schlagenhauf - Co. Frantzen 6:7, 6:3, 7:10; Wörner - Filipsky 3:6, 1:6; Wedel - Leischner 3:6, 4:6; Renz - Skerbatis 6:3, 0:6, 7:10.

Doppel: Handel/Jaloviec - Wiedenmann/Filipsky 6:1, 7:6; Schlagenhauf/Wörner - Co. Frantzen/Ch. Frantzen 7:6, 6:7, 10:12; Wedel/Renz - Leischner/Skerbatis 6:3, 1:6, 10:3.

TC Schießgraben Augsburg - TC Ismaning 3:6

Einzel: Krainer - Schnaitter 4:6, 7:6, 3:10; Lemstra - Bloemke 7:5, 7:6; Wagner - Homberg 2:6, 6:1, 9:11; Nystroem - Dafcik 3:6, 6:2, 12:10; Yunis - Wallner 7:5, 0:6, 10:8; Coloma-Heck - Boskov 6:4, 6:7, 6:10.

Doppel: Coloma-Heck/Krainer - Schnaitter/Bloemke 2:6, 6:3, 8:10; Lemstra /Yunis - Homberg/Wallner 3:6, 3:6; Wagner/Nystroem - Dafcik/Weindl 4:6, 4:6.