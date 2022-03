Medwedew gewinnt erstes Spiel als Nummer eins

Daniil Medwedew hat sein erstes Tennis-Match als Nummer eins der Weltrangliste gewonnen und ist beim Masters in Indian Wells in die dritte Runde eingezogen.

Der wegen des Krieges in der Ukraine als neutraler Athlet spielende Russe bezwang den Tschechen Tomas Machac 6:3, 6:2. Der 26-Jährige hatte Ende Februar Novak Djokovic an der Spitze abgelöst und ist der 27. Profi seit der Einführung der Rangliste, der den Platz ganz vorne erobert hat.

Bei dem mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier ist Medwedew an Nummer eins gesetzt und hatte in der ersten Runde wie der an Nummer drei gesetzte Olympiasieger Alexander Zverev ein Freilos.

