14:52 Uhr

Von Augsburg zu den Australien Open: Constantin Frantzen vor dem nächsten großen Schritt

Der Augsburger Tennisprofi Constantin Frantzen (links) gewann mit seinem Doppelpartner Henrik Jebens das ATP-Challenger-Turnier in Orléans. Das Duo peilt nun eine Teilnahme an den Australien Open an.

Plus TCA-Spieler Constantin Frantzen hat mit seinem Doppelpartner Henrik Jebens einen wahren Erfolgslauf. Bald könnte ihr Traum in Erfüllung gehen: der Start bei einem Grand-Slam-Turnier.

Von Andrea Bogenreuther

Die Schwaben Open auf der Anlage des Tennisclubs Augsburg (TCA) waren so etwas wie eine Initialzündung für Vereinsspieler Constantin Frantzen und seinen Doppelpartner Henrik Jebens. Seit dem überlegenen Turniersieg in Frantzens Heimatstadt läuft es ziemlich gut für das Jungprofiduo auf der ATP-Challenger-Tour. Und zwar so gut, dass sich die beiden nach insgesamt sechs Turniersiegen nun berechtigte Hoffnungen machen dürfen, in den kommenden Wochen die direkte Qualifikation für die Australien Open im Januar zu schaffen.

Das sei nahezu sicher der Fall, sollten beide in der Weltrangliste einen Platz unter den ersten 70 erreichen, berichtet Constantin Frantzen. Haarscharf liegen sie derzeit noch über der magischen Marke: der Stuttgarter Jebens auf Position 71, der gebürtige Düsseldorfer Frantzen, der seit Jahren mit seiner Familie in Augsburg lebt, auf Position 75.

