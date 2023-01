Emotionale Botschaft: Neureuther nimmt Abschied von Mutter Rosi Mittermaier

Felix Neureuther nimmt auf Instagram Abschied von seiner Mutter Rosi Mittermaier. In seinem emotionalen Post findet er rührende Worte – und ist als kleiner Junge zu sehen.

Am Mittwoch schockte die Nachricht vom Tod der ehemaligen Ski-Olympiasiegerin Rosi Mittermaier die Sportwelt. Am Samstagabend meldet sich nun ihr Sohn Felix Neureuther mit einer emotionalen Botschaft zu Wort. Der Ski-Alpin-Star, der in die Fußstapfen seiner Mutter trat, postete ein Foto auf Instagram, welches ihn als kleinen Jungen an der Seite von "Gold-Rosi" zeigt. Auf diesem deutet Mittermaier mit ihrem Finger gen Himmel. Der junge Felix Neureuther folgt ihrem Fingerzeug mit seinem Blick. Die eigentliche Botschaft ist aber die Bildunterschrift.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nach Tod von Rosi Mittermaier: Emotionale Botschaft von Sohn Felix Neureuther

"Du hast mir die Sterne gezeigt. Jetzt bist du selbst einer. Danke für alles liebe Mama", schrieb Neureuther zu dem Bild. 15 Stunden nach der Veröffentlichung hatte der Beitrag bereits über 120.000 Likes gesammelt. Unter ihm fanden sich außerdem mehr als 6.500 Kommentare. Unter anderem Ski-Star Lindsey Vonn und der Ex-Handballer Stefan Kretzschmar posteten in den Kommentaren Herzen.

Mittermaier war am Mittwoch "nach schwerer Krankheit" im Alter von 72 Jahren gestorben. "Wir als Familie geben die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte Ehefrau, Mama und Oma am 04.01.2023 nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist", wurden Felix, Ameli und Christian Neureuther vom BR zitiert. Mittermaier galt Zeit ihres Lebens als Familienmensch.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bei den Olympischen Spielen 1976 wurde aus Mittermaier "Gold-Rosi"

Sie hatte nach zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1976 den Spitznamen "Gold-Rosi" bekommen. Die Skirennfahrerin hatte in der Folge ihre Karriere beendet. Nach dieser blieb sie dem Sport treu, war oftmals an den Rennstrecken zu sehen. Außerdem fiel Mittermaier mit ihrem sozialen Engagement auf. Beispielsweise als Botschafterin der Initiative gegen Knochenschwund. Sie war auch Schirmherrin der Deutschen Kinderrheuma-Stiftung und begeisterte mit ihrem Mann Christian Mittermaier viele Menschen für mehr Bewegung.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch