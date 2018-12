vor 35 Min.

Ski Alpin Weltcup heute live im TV und Stream sehen Wintersport

Mit Riesenslalom und Slalom geht der Ski Alpin Weltcup in Courchevel / Saalbach-Hinterglemm / Madonna di Campiglio in sein Finale vor der Weihnachtspause. Sowohl Damen als auch Herren absolvieren diese Disziplinen. Und Sie können live dabei sein, denn wir sagen Ihnen Termine, Zeitplan, Uhrzeit sowie alle Infos zur Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream. ARD, ZDF oder Eurosport? Wir geben die Antwort.

Der Ski Alpin Weltcup geht heute in Courchevel / Saalbach-Hinterglemm weiter. Termine, Zeitplan, Live-Übertragung im TV und Stream: Alle Infos finden Sie hier.

Mit Riesenslalom und Slalom geht der Ski Alpin Weltcup in Courchevel / Saalbach-Hinterglemm / Madonna di Campiglio in sein Finale vor der Weihnachtspause. Sowohl Damen als auch Herren absolvieren diese Disziplinen. Und Sie können live dabei sein, denn wir sagen Ihnen Termine, Zeitplan, Uhrzeit sowie alle Infos zur Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream. ARD, ZDF oder Eurosport? Wir geben die Antwort.

Marcel Hirscher hat in diesem Winter an 6 Weltcup-Rennen teilgenommen. In 5 hat er gesiegt, drei davon in den letzten 9 Tagen. In Saalbach-Hinterglemm kann der beste Skifahrer seit Jahren den kommenden Rekord klar machen. "Der fährt wie eine Maschine", sagte der deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier. "Es gibt diesen absoluten Willen zu gewinnen. Den hatte ich schon die ganzen Jahre über, aber dieses Jahr passt alles", sagte Hirscher.

Ski Weltcup in Courchevel / Saalbach-Hinterglemm - Termine, Zeitplan und Uhrzeit

Termine Damen:

20.12. Courchevel (FRA) Riesenslalom (Donnerstag, 1. Lauf 10:30 Uhr, 2. Lauf 13:30 Uhr)

21.12. Courchevel Slalom (Freitag, 1. Lauf 10:30 Uhr, 2. Lauf 13:30 Uhr)

Termine Herren:

19.12. Saalbach-Hinterglemm Riesenslalom (Mittwoch, 1. Lauf 10 Uhr, 2. Lauf 13 Uhr)

20.12. Saalbach-Hinterglemm (AUT) Slalom (Donnerstag, 1. Lauf 10 Uhr, 2. Lauf 13 Uhr)

22.12. Madonna di Campiglio (ITA) Slalom (Samstag, 1. Lauf 15:45 Uhr, 2. Lauf 18:45 Uhr)

Ski Weltcup heute: Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream

Live in TV: Damen

20.12. Courchevel (FRA) Riesenslalom (Freitag, 1. Lauf 10:30 Uhr, 2. Lauf 13:30 Uhr) ( ARD/Eurosport)

21.12. Courchevel Slalom (Freitag, 1. Lauf 10:30 Uhr, 2. Lauf 13:30 Uhr)

(ARD/Eurosport)

Live im Fernsehen und Stream: Herren

19.12. Saalbach-Hinterglemm Riesenslalom (Mittwoch, 1. Lauf 10 Uhr, 2. Lauf 13 Uhr) (ARD/Eurosport)

20.12. Saalbach-Hinterglemm (AUT) Slalom (Donnerstag, 1. Lauf 10 Uhr, 2. Lauf 13 Uhr) (ARD/Eurosport)

22.12. Madonna di Campiglio (ITA) Slalom (1. Lauf 15:45 Uhr, 2. Lauf 18:45 Uhr) (ARD/Eurosport)

Der Ski Alpin Weltcup aus Courchevel / Saalbach-Hinterglemm / Madonna di Campiglio wird von der ARD und von Eurosport gezeigt. Dabei werden nicht alle Läufe live im TV zu sehen sein, es gibt jedoch zumindest Einblendungen und Zusammenfassungen. Zudem werden die Ski-Rennen live im Stream gezeigt.

Stand Weltcup (21.12.2018) der Herren und Damen

Ski Alpin Weltcup-Stand Damen

1. Mikaela Shiffrin 789

2. Ragnhild Mowinckel 367

3. Nicole Schmidhofer 359

4. Michelle Gisin 316

5. Petra Vlhova 308

Ski Alpin Weltcup-Stand Herren

1. Marcel Hirscher 620

2. Henrik Kristoffersen 352

3. Max Franz 341

4. Aksel Lund Svindal 333

5. Loic Maillard 309

Themen Folgen