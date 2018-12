08:57 Uhr

Ski Weltcup heute am Sonntag: Live in TV & Live-Stream Wintersport

Ski Alpin Weltcup heute: Live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream. Hier Programm, Termine & Kalender zu den Ski-Rennen der Herren & Damen: Super-G, Slalom, Parallel-Slalom & Riesenslalom in Val d'Isère & St. Moritz.

Heute am Wochenende geht der Ski Alpin Weltcup in Val d'Isère und St. Moritz weiter. Die Damen und Herren treten am Samstag 8. und Sonntag 9. Dezember in den Disziplinen Super-G, Slalom, Parallel-Slalom & Riesenslalom an.

Nach seinem Gastspiel in den USA und Kanada ist der Ski Alpin Weltcup 2018/19 wieder zurück in Europa. Und warten nicht nur zwei absolute Traditionsaustragungsorte mit Val d'Isère und St. Moritz, sondern auch spannende Wettkämpfe wie beispielsweise der noch immer recht neue Parallel-Slalom. Bis Weihnachten müssen die Ski-Asse noch ein regelrechtes Mammut-Programm an Terminen absolvieren, denn nach Val d'Isère und St. Moritz stehen im Kalender noch viele weitere Rennen, bspw. in Courchevel, Gröden, Alta Badia, Saalbach und Madonna di Campiglio.

Hier finden Sie Programm, Termine & Kalender zum Ski-Wochenende sowie alle Infos, ob und wo Sie den Ski Weltcup heute live in TV und Live-Stream verfolgen können: ARD oder ZDF? Eurosport? Und was ist mit ORF und SRF?

FIS Ski Alpin Weltcup in Val d'Isère & St. Moritz: Startzeiten, Kalender, Termine, Programm

Ski Weltcup Herren heute am Wochenende

8. 12. 2018 (Samstag) Val d'Isère (Frankreich) Riesenslalom 1. Lauf Herren, 10:00 Uhr



8. 12. 2018 (Samstag) Val d'Isère (Frankreich) Riesenslalom 2. Lauf Herren , 13 Uhr



9. 12. 2018 (Sonntag) Val d'Isère (Frankreich) Slalom 1. Lauf Herren, 9:30 Uhr



9. 12. 2018 (Sonntag) Val d'Isère (Frankreich) Slalom, 2. Lauf Herren, 12:30 Uhr

Ski Weltcup Damen live

8. 12. 2018 (Samstag) St. Moritz (Schweiz) Super-G Damen, 11:15 Uhr



9. 12. 2018 (Sonntag) St. Moritz (Schweiz) Slalom Damen, 10:30 Uhr



9. 12. 2018 (Sonntag) St. Moritz (Schweiz) Parallel-Slalom Damen, 13:30 Uhr

Ski Weltcup heute: Übertragung live in TV, Fernsehen & Live-Stream

Heute am Wochenende wir der FIS Ski Alpin Weltcup wieder größtenteils in TV, Fernsehen und im Live-Stream zu sehen sein. Die Ski-Rennen der Herren und Damen werden live in der ARD in den großen Sportblöcken an Samstag und Sonntag zu sehen sein. Der Ski Weltcup in St. Moritz und Val d'Isère kommt also live im TV in der Übertragung im Fernsehen und im Live-Stream. Das ZDF berichtet dieses Wochenende nicht. In Österreich berichtet das ORF, in der Schweiz das SRF.

Ski Alpin Austragungsorte: Val d'Isère und St. Moritz

Das ist St. Moritz

St. Moritz ist eine Gemeinde im Engadin, in der Region Maloja des Kantons Graubünden in der Schweiz. Der Name kommt vom heiligen Mauritius, der im Wappen dargestellt ist. Der Ort ist einer der berühmtesten Wintersportplätze der Welt. 1928 und 1948 war hier Olympia.

Das ist Val d'Isère

Val-d’Isère ist eine Gemeinde in Frankreich mit 1.583 Einwohnern in den französischen Alpen im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Der Ort mit den beiden Teilen "La Daille" und "Le Fornet" liegt etwa 1800 Meter hoch. An den Rändern der Ortschaft stehen sich die Haus-Berge Solaise und Bellevarde. Zusammen mit Tignes bildet Val-d’Isère das Skigebiet Espace Killy.

