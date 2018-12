13:27 Uhr

Vierschanzentournee Ergebnisse heute: Qualifikation in Garmisch Wintersport

Vierschanzentournee Ergebnisse heute: Qualifikation in Garmisch - Skispringen in Garmisch-Partenkirchen: Nach dem sensationellen zweiten Platz von Markus Eisenbichler gestern in Oberstdorf geht das Skispringen direkt weiter. Nächster Halt heute ist das Springen in Garmisch-Partenkirchen, die Qualifikation steht an. Hier finden Sie zeitnah alle Ergebnisse und Paarungen nach dem dem Qualifikationsspringen.

Heute geht die Vierschanzentournee mit der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen weiter. Hier finden Sie alle Ergebnisse vom Skispringen heute am Montag (31.12.2018).

Markus Eisenbichler im Fokus bei der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen

Nach dem Sieg im Auftaktspringen von Ryoyu Kobayashi (Japan) geht die 67. Vierschanzentourneee heute am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen weiter. Im letzten Skisprung-Eventvdes Jahres 2018 geht es für die Skispringer ab 14.00 Uhr um die 50 verfügbaren Start-Plätze für das Skispringen am morgigen Neujahrstag. Top-Favorit ist der Kobayashi, auch der Deutsche Markus Eisenbichler hat nach seinem 2. Platz viel Selbstvertrauen und es heißt, dass ihm die Schanze in Garmisch liege.

Vierschanzentournee Ergebnisse heute: Qualifikation in Garmisch

Hier finden Sie zeitnah alle Ergebnisse heute am Montag zu Skispringen der Vierschanzentournee 2018/2019 in Garmisch-Partenkirchen.

Ergebnisse gestern vom ersten Skispringen der Vierschanzentournee

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) / 138,5 Meter / 126,5 Punkte / 282,3 Punkte



2. Markus Eisenbichler (GER) / 133,0 Meter / 129,0 Meter / 281,9 Punkte



3. Stefan Kraft (AUT) / 131,0 Meter / 134,5 Meter / 280,5 Punkte



4. Andreas Stjernen (NOR) / 132,5 Meter / 131,0 Meter / 278,2 Punkte



5. Dawid Kubacki (POL) / 128,5 Meter / 133,5 Meter / 269,8 Punkte



6. Piotr Zyla (POL) / 133,0 Meter / 126,5 Meter / 268,3 Punkte



7. Robert Johansson (NOR) / 129,0 Meter / 125,0 Meter / 268,0 Punkte



8. Kamil Stoch (POL) / 127,0 Meter / 131,0 Meter / 267,6 Punkte



9. Timi Zajc (SLO) / 127,0 Meter / 125,5 Meter / 266,0 Punkte



10. Daniel Huber (AUT) / 129,0 Meter / 124,0 Meter / 265,2 Punkte

"Garmisch ist eine Fliegerschanze, man ist höher in der Luft und Markus ist ja unser bester Flieger", sagte der deutsche Bundestrainer der Skispringer, Werner Schuster, über Markus Eisenbichler. "So wie er jetzt springt, hat er gute Chancen, dass er dort einen guten Wettkampf macht." stni

