Von Neuer bis Kane: Unser Dreamteam zur Fußball WM 2022

Die WM 2022 bringt mal wieder die besten Fußballer aus aller Welt zusammen. Wir haben ein Dreamteam zusammengestellt, gegen das es wohl jede Nation schwer hätte.

Als Dreamteam gilt bei der WM 2022 die brasilianische Nationalmannschaft, gespickt mit Superstars und großen Talenten. Doch wie sähe eine Elf aus, für die man sich die besten Spieler von allen WM-Teilnehmern raussuchen könnte – und damit eine Mannschaft zum Titel führen sollte? Wir haben da eine Idee, im 3-4-3-System.

WM 2022 Dreamteam: Der Torwart

Manuel Neuer (Deutschland): Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gilt schon seit vielen Jahren als der beste Torwart der Welt. Der Keeper des FC Bayern wurde zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und machte seine Hautkrebs-Erkrankung öffentlich. Ist er in Top-Form, dann kann er aber noch immer Spiele entscheiden – trotz des gehobenen Fußballer-Alters des 36-Jährigen. In Katar wird der gebürtige Gelsenkirchener aber wohl sein letztes ganz großes Turnier auf der internationalen Bühne absolvieren.

Traumelf bei der WM 2022: Die Abwehr

Rúben Dias (Portugal): Im Spätsommer 2020 wechselte der Portugiese für etwas mehr als 70 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Manchester City. Bei den Skyblues hat er sich zu einem Weltklasse-Innenverteidiger aufgeschwungen. Der 25-Jährige soll in die Katar die Verteidigung Portugals als recht junger Abwehrchef zusammenhalten.

Virgil van Dijk (Niederlande): Als unumstrittener Abwehrchef wird auch van Dijk zur WM reisen, obwohl die Niederländer mit Matthijs de Ligt vom FC Bayern noch einen weiteren Top-Mann in der Abwehrkette zu bieten haben. Der 31 Jahre alte van Dijk ist nicht nur Chef in der Defensive, sondern auch Kapitän von Oranje. Jürgen Klopp, sein Coach beim FC Liverpool, verglich ihn einmal mit einem SUV-Truck.

Marquinhos (Brasilien): Die Brasilianer brechen fast schon mit einer Tradition, sie werden seit einiger zeit nämlich nicht nur offensiv gefürchtet, sondern auch defensiv bestaunt. Der Hauptgrund dafür ist Marquinhos, der die brasilianische Abwehrkette mit gutem Stellungsspiel, viel Können und noch mehr Emotionen zusammenhält. Der Teamkollege von Neymar wird für die Selecao wohl fast ebenso wichtig wie der Superstar.

WM 2022: Dreamteam in Katar: Das Mittelfeld

Kevin de Bruyne (Belgien): Der Mittelfeldstratege von Manchester City gilt längst als einer der weltweit besten Spieler auf seiner Position. Nach seinem Wechsel 2015 vom VfL Wolfsburg hat er, auch unter Pep Guardiola, eine eindrucksvolle Entwicklung hingelegt. Nun soll er als Kopf von Belgiens goldener Generation die Roten Teufel zum ganz großen Wurf führen.

Federico Valverde (Uruguay): Bei Real Madrid konnte "Fede" Valverde von Toni Kroos und Luka Modric lernen, was man seinem klugen Spiel anmerkt. Der 24-Jährige hat die körperliche Statur eines Türstehers, aber feine Füße und eine sensationelle Schusstechnik. Seine defensiven Qualitäten werden noch von seinen offensiven übertroffen. Gerade in wichtigen Spielen trifft Valverde für die Königlichen ständig.

Phil Foden (England): Und noch ein Akteur des Starensembles von Manchester City, der aber anders als die anderen ist. Foden ist in Manchester aufgewachsen, spielte seit Jugendjahren nie für einen anderen Klub als City. Lange galt er als Liebling Guardiolas, mittlerweile wird der 22-Jährige, auf der Außenbahn beheimatet, von allen bestaunt, die den Fußball lieben.

Vinícius Júnior (Brasilien): Wenn es um den besten Spieler des 2000er-Jahrgangs geht, hat Foden einen großen Konkurrenten. Vinícius Júnior hat bei Real Madrid seinen Durchbruch hinter sich und gilt in seiner Heimat bereits als legitimer Nachfolger von Neymar. In Katar kann er noch zusammen mit dem Superstar wirbeln.

Beste Torjäger der WM 2022: Der Sturm

Kylian Mbappé (Frankreich): Wenn man bedenkt, wie lange Mbappé schon auf Weltklasse-Niveau spielt, wirkt sein Alter von 23 Jahren wie ein Schreibfehler. In den letzten vier Spielzeiten wurde er jeweils Torschützenkönig der Ligue 1, der PSG-Star war im zarten Alter von 19 Jahren außerdem ein Garant für den WM-Titel der Franzosen. In Katar ist er ein heißer Anwärter auf die Auszeichnung als bester Spieler des Turniers.

Neymar (Brasilien): Er ist und bleibt der große Hoffnungsträger Brasiliens auf den sechsten Stern. Bei der Heim-WM 2014 wurde mit einer Verletzung Neymar zur tragischen Figur, nun will er mit Brasilien den ersten WM-Titel seit 20 Jahren holen. Seine Klasse und sein Spielwitz sind trotz der ein oder anderen theatralischen Einlage unbestritten. In unserem Dreamteam sticht er seine Superstar-Kollegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo aus, die so langsam über ihrem Zenit sind.

Harry Kane (England): England hat vielen Top-Nationen etwas voraus: Mit Harry Kane haben die Three Lions einen überragenden Mittelstürmer in den eigenen Reihen. Der 29-Jährige avancierte bereits bei der WM 2018 mit sechs Treffern zum Torschützenkönig. Bei der WM 2022 soll er die Engländer zum ersten großen Titel seit 1966 schießen.