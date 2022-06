Erstrunden-Erfolg für Lisicki nach Comeback in Bad Homburg

Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat in Bad Homburg den ersten Einzel-Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers nach ihrem Comeback gefeiert.

Die 32-Jährige gewann das Erstrundenspiel des Rasentennisturniers gegen Tamara Korpatsch mit 6:4, 7:6 (7:5).

Lisicki bewies in den Endphasen der beiden Sätze gegen die Weltranglisten-105. aus Hamburg, dass sie spielerisch und kämpferisch auf dem richtigen Weg ist. Im ersten Durchgang drehte sie einen 0:3-Rückstand und nutzte den Satzball mit einem Ass.

Nach einer schweren Kreuzbandverletzung und anderthalb Jahren Verletzungspause war Lisicki in der vergangenen Woche in Berlin auf die WTA-Tour in Berlin zurückgekehrt, verpasste aber die Qualifikation für das Hauptfeld. In Bad Homburg bekam sie eine Wildcard und hätte im ersten Match gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic antreten sollen. Die Schweizerin musste absagen. Sie verletzte sich im Berliner Finale gegen Ons Jabeur aus Tunesien am Fuß.

(dpa)