E-Bikes, E-Scooter und Leasing bei Florea E-Mobility

Beratung, Neukauf oder Wartung – bei Florea E-Mobility aus Königsbrunn gibt es das Rundum-sorglos-Paket.

E-Bikes machen das Leben leichter, geben neue Möglichkeiten und machen Spaß! Dessen sind sich Johanna und Julian Florea sicher und stecken ihre volle Energie in ihr Geschäft „Florea E-Mobility“ in der Wikingerstraße 18a in Königsbrunn.

„Seit drei Jahren führen wir den Laden und stehen unseren Kundinnen und Kunden gerne bei jeglichen Fragen zu E-Bikes aber auch E-Scooter zur Seite“, sagt Julian Florea. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Fahrradgeschäft weiß Florea, wovon er spricht. Als in ihm der Wunsch wuchs, sich mit den energiegeladenen Zweirädern selbstständig zu machen, wurde die Entscheidung von seiner Frau Johanna unterstützt.

Gemeinsam stehen sie nun mit zwei weiteren Mitarbeitern im Geschäft und bieten den Brunnenstädtern eine große Auswahl. Vertreten sind Marken wie TREK, VELOdeVILLE, Diamant, Focus und viele mehr. Auch wer sich für ein Fahrradleasing interessiert, findet bei den Floreas die richtigen Ansprechpartner: Ob Jobrad, Bikeleasing, Eurorad oder anderes – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, bei denen die Königsbrunner Expertinnen und Experten zur Seite stehen.

Da E-Bikes auch immer wieder gewartet werden müssen, bietet das Ehepaar den ganzen Juli ein Sonderangebot auf eine vollumfängliche Inspektion, inklusive Softwareupdate, an. Übrigens: Wer Probleme mit seinem nicht motorisierten Rad hat, kann dieses auch in der hauseigenen Werkstatt reparieren lassen.

