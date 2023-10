Abnehmen mit easylife - ohne Diät

Mit seinem speziellen Konzept hat easylife schon mehr als 100.00 Menschen beim Abnehmen begleitet. Bis 27. Oktober 2023 gibt es die Stoffwechsel-Analyse zum Sonderpreis.

Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Richtige Entscheidungen. Und wie gelangt man zu richtigen Entscheidungen? Aufgrund von Erfahrung. Wie aber sammelt man Erfahrungen? Durch falsche Entscheidungen! Zugegeben: Diese Lebensweisheit klingt nach einer Ochsentour. Doch für viele Übergewichtige ist sie bittere Realität.

Da reiht sich eine Diät an die nächste und was kommt dabei heraus? Immer wieder nur der berühmte Jo-Jo-Effekt. Nicht wenige verzweifeln an diesem Teufelskreis und geben ihren Versuch abzunehmen endgültig auf. Andere aber, die sich an gewisse Vorgaben halten, gelangen irgendwann zu einer Methode, die endlich herausführt aus diesem Irrsinn: die easylife-Methode. Mit ihr beweisen die Inhaber der easylife-Zentren und deren Mitarbeiter, wie leicht der Weg zur Wunschfigur sein kann. Betroffene kommen darum am besten gleich zu easylife. Hier wird auf Basis neuester ernährungswissenschaftlicher und medizinischer Erkenntnisse abgenommen.

Viel Erfahrung bei easylife

Obendrein verfügt easylife über eine große fachliche Erfahrung von mittlerweile mehreren Jahrzehnten. „Und die können Sie auch sofort nutzen! Vertrauen Sie darum nicht den wolkigen Versprechungen selbst ernannter Diätpäpste, sondern easylife-Teams aus Ärzten und Ernährungsexperten“, sagt Maria Kechele von easylife. „Mit deren Betreuung können Sie bis zu zwölf Kilo in einem Monat abnehmen – und wenn Sie am Ball bleiben, sogar weit darüber hinaus.“

Vorher-Nachhar-Fotos zeigen den Erfolg von easylife

Mit seinem therapeutisch fundierten Betreuungskonzept, das individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt ist, haben bereits mehr als 100.000 Menschen gesund und nachhaltig abgenommen. Echte Vorher-Nachher-Fotos dokumentieren eindrucksvoll die Erfolge, von denen auch unzählige Kunden in Interviews berichten. „Vor lästigem Kalorienzählen müssen Sie außerdem ebenso wenig Angst haben wie vor quälenden Sporteinheiten.“ Das vielleicht Beste aber ist: Aufgrund der besonderen und durchweg genussvollen Ernährungsweise bleiben auch Heißhungerattacken aus. „So essen Sie sich satt und nehmen dennoch ab. Und das ganz gefahrlos: Die ärztliche Begleitung sorgt nämlich dafür, dass der Gewichtsverlust nicht zu einer gesundheitsschädlichen Belastung für den Körper wird“, meint Kechele weiter.

Maria Kechele easylife-Gründerin und Frank Kechele Geschäftsführung in Augsburg und Neu-Ulm. Foto: easylife

„Sagen Sie darum jetzt endlich Nein zu überflüssigen Kilos und einem matten Lebensgefühl und sagen Sie Ja zu einem schlanken Körper, mehr Vitalität und einem kraftvollen Selbstbewusstsein! Denn eins steht dabei so fest wie das Ulmer Münster“, sagt Maria Kechele. „Es wird eine der besten Entscheidungen Ihres Lebens sein.“ (pm)

