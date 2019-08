Anzeige

15 Jahre Kulturtage in der Burg Nassenfels

mit Newcomern und Publikumslieblingen

Vom 7. bis zum 11. August 2019 sorgen Kabarett- und Konzerthöhepunkte wieder für beste Stimmung im Nassenfelser Burghof.

Künstler, die bei den Nassenfelser Kulturtagen auftreten, erleben die besondere Atmosphäre eines Festivals in uralten Mauern. Auch 2019 gibt es einige „Wiederholungstäter“: KNEDL UND KRAUT nehmen das Publikum zum Auftakt am 7. August mit auf eine fulminante, musikalische „Bayerische Weltreise“. Außerdem gibt es am 10. August ein Wiedersehen mit DJANGO 3000: Trotz wachsender Berühmtheit bleibt die Kultband Nassenfels treu und bringt einmal mehr den Burghof zum Kochen. Als Support haben sie DIS M aus dem Chiemgau mit dabei.

Im Moment gehören diesen österreichischen Jungs die großen Festival-Bühnen; der Ruf ihrer Live-Qualität eilt ihnen sprichwörtlich voraus: GRANADA haben ihr aktuelles Programm „Ge bitte!“ im Gepäck und sorgen am 8. August mit authentischem Dialekt und modernem Sound für Stimmung. Unterstützt werden sie von SOECKERS, die für aufgedrehte Amps, britischen Sound und eine ordentliche Portion Melodie stehen - und das alles auf Deutsch. Die Abende mit den Publikumslieblingen MICHL MÜLLER (9.8.) und MARTINA SCHWARZMANN (11.8.) sind bereits ausverkauft.

Auch tagsüber hat der Kulturtage-Sonntag einiges zu bieten: Traumhaftes Ambiente, zünftige Blasmusik, ein abwechslungsreiches Essensangebot und süffiges Bier der regionalen Brauereien. Im liebevoll hergerichteten Burghof bieten eine Reihe von Zelten ausreichend Schattenplätze.

Die MÖCKENLOHER BLASKAPELLE sorgt für die musikalische Gestaltung. Über das heimische Wild und die Natur informieren die Eichstätter Jungjäger. Und damit bei unseren jungen Besuchern keine Langeweile aufkommt, gibt es verschiedene Bastel- und Mitmachaktionen für jedes Alter und Kinderschminken (12 bis 14 Uhr). Außerdem präsentiert CLOWN HEINI um 12.30 Uhr sein Musikprogramm „Voll der Rock N Roll“, eine Musikshow für Kids ab 3 Jahren und die gesamte Familie!

Biergartenbetrieb am 11.08. von 10.30 Uhr bis 14 Uhr, Eintritt frei. Infos und Tickets unter www.kulturtage-nassenfels.de

Ganz kompakt auf einen blick:

Mittwoch, 7. August 2019, 20.00 Uhr, (Einlass 18.00 Uhr), bestuhlt, freie Platzwahl (24,00 Euro zzgl. VVK-Geb.) Knedl & Kraut – Bayerische Weltreise – AUSVERKAUFT

Donnerstag, 8. August 2019, 20.00 Uhr, (Einlass 18.00 Uhr), unbestuhlt (22,00 Euro zzgl. VVK-Geb.) Granada – Ge Bitte 2019; Support: Soeckers

Freitag, 9. August 2019, 20.00 Uhr, (Einlass 18.00 Uhr), bestuhlt, freie Platzwahl Michl Müller – Müller ... nicht Shakespeare! – AUSVERKAUFT

Samstag, 10. August 2019, 20.00 Uhr, (Einlass 18.00 Uhr), unbestuhlt (22,00 Euro zzgl. VVK-Geb.) Django 3000 – Tour 4000; Support: Dis M

Sonntag, 11. August 2019, 20.00 Uhr, (Einlass 18.00 Uhr), bestuhlt, freie Platzwahl Martina Schwarzmann – genau Richtig – AUSVERKAUFT

Sonntag, 11. August 2019 – Biergartenbetrieb 10.30 Uhr - 14.00 Uhr, Eintritt frei, teilüberdacht Frühschoppen im Burghof - Kinderprogramm Beginn 12.30 Uhr – Eintritt frei Clown Heini – Voll der Rock’n’Roll