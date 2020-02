Anzeige

Am Aschermittwoch gibt’s Fisch

Gastronomen im Landkreis laden zum traditionellen Fastenessen

Traditionell kommt in der Region am Aschermittwoch Fisch auf den Tisch. Die Gastronomen in und um Krumbach laden herzlich zum Fischessen ein und bieten an diesem Tag ganz besondere Gerichte an.

Der Aschermittwoch beendet den Fasching und läutet die Fastenzeit ein. Zeit also, den

süßen Versuchungen zu widerstehen und die Ernährung wieder etwas gesünder zu gestalten – zumindest, bis der Schoko-Osterhase gefunden wird. Das Essen darf und soll

am Aschermittwoch auf die beginnende Fastenzeit einstimmen, deshalb muss es aber

noch lange nicht fad schmecken.

Die Gastronomen in der Region haben kreative und leckere Rezepte, die das Fastenessen zum kulinarischen Highlight werden lassen. Dabei stammen einige Fischarten aus den heimischen Gewässern. Fisch ist kalorienarm und sehr gesund – hier darf man also trotz der Fastenzeit ordentlich zulangen.

Wer nun mit Fisch so gar nichts anfangen kann, bekommt in den örtlichen Restaurants natürlich leckere Alternativen serviert. Besonders beliebt und auf fast jeder Karte vertreten sind die klassischen Kässpätzle sowie knackige und vitaminreiche Salate.