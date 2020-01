Anzeige

Auf geht‘s in die Faschingssaison!

Der Deisenhauser Carneval Club steht schon seit dem 11.11.2019 in den Startlöchern für die neue Saison und bald ist es soweit!

Dann öffnet sich wieder der Vorhang im Vereinsheim Breitenthal und ein „dreifach donnerndes Theishusia Helau" erfreut die Zuschauerreihen. Das alljährliche, heitere Ausbrechen aus dem Alltag verbindet Jung und Alt, Brauchtum und Frohsinn und lädt zum gemeinsamen Feiern und Tanzen ein.

Mit dabei sind dieses Jahr Prinzessin Lea I. und Prinz Dominik I., die von Martinas Meyer und Marks Friseure gesponsert werden. Sie werden den DCC in den kommenden Wochen mit Begeisterung regieren. Sei es bei Auftritten oder Umzügen – unser Prinzenpaar ist bestens auf alles vorbereitet und freut sich schon sehr auf die anstehenden Aufgaben. Unterstützt werden die Regenten dabei von ihrem Hofstaat, der Prinzengarde und dem Elferrat, sowie von den Jüngsten des Vereins, der Kinder- und Teeniegarde, die dem Beginn der Faschingszeit ebenfalls schon eifrig entgegenfiebern. Außerdem wird es auch in diesem Jahr wieder ein Männerballett geben, welches das Herz der Prinzessin (und natürlich auch der Zuschauerinnen) bestimmt höher schlagen lässt. Damit auch die Lachmuskeln ordentlich trainiert werden, gibt es zudem ein unterhaltsames Entertainment-Programm in Form von Einlagen und Bütten sowie musikalische Unterhaltung, die zum Tanzen und Schunkeln einlädt.

Los geht es am Sonntag, 26. Januar, um 14 Uhr mit dem ersten Kinderball im Vereinsheim Breitenthal. Alle kleinen sowie großen Narren und Närrinnen sind dazu ganz herzlich eingeladen. Der zweite Kinderball findet gleichenorts am 9. Februar statt, ebenfalls ab 14 Uhr. Zum Rosenmontagsball am 24. Februar laden wir alle Faschingsbegeisterten ab 20 Uhr ein. Karten können bei Karin Lehner telefonisch unter 08282/7103 (Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils von 17 bis 20 Uhr) oder online unter www.dcc-helau.de reserviert werden.