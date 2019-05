Anzeige

DJK Gebenhofen: Sportliche Festtage

Gebenhofen (in Schwarz) und Stotzard treffen an Pfingsten beim Peter-Winter-Gedächtnisturnier erneut aufeinander.

weitere anzeigen weniger anzeigen

An Pfingsten hat der Fußball in Gebenhofen große Tradition. Seniorenturnier, Jugendcup und ein ganz besonderes Einlagespiel. Was der FCA damit zu tun hat

Von Vincent Aumiller

1996 wurde das Sportheim der DJK Gebenhofen-Anwalting nach dem verstorbenen Vorstand Peter Winter, der von 1979 bis 1989 für zehn Jahre an der Spitze des Vereins gestanden hatte, benannt. Seit diesem Zeitpunkt spielen die teilnehmenden Seniorenmannschaften auch den Turniersieg um den Peter-Winter-Gedächtnispokal aus.

Hochkarätig besetzter Jugendcup

Traditionell kicken nicht nur die Erwachsenen an Pfingsten auf der DJK-Anlage, sondern auch die Jugendlichen. Heuer nehmen acht Mannschaften an einem U 17-Turnier teil. So treffen am Sonntag, 9. Juni, ab 13 Uhr die Teams der JFG Holzwinkel, des SC Oberbernbach/Inchenhofen, des TSV Meitingen und der gastgebenden SG Affing Gebenhofen in Gruppe A aufeinander. In Gruppe B kämpfen die Mannschaften des FC Königsbrunn, des TSV Friedberg, des FC Gundelfingen und des FC Stätzling um die beste Ausgangsposition für die Endspiele. Man darf gespannt sein, wer sich am Ende den Siegerpokal holt.

Wanderpokal soll in Gebenhofen bleiben

Beim Seniorenturnier am Pfingstmontag, 10. Juni, möchte die gastgebende DJK am Ende oben stehen und den Wanderpokal erringen. Dieser wurde 2016 von den Enkeln Peter Winters, Mirjam und Raphael Pavle, Madeleine und Simon Winter sowie Sylvia Jemiller, gespendet. Kein leichtes Unterfangen, schließlich verfolgen die Kontrahenten vom FC Affing, des TSV Aindling, des TSV Mühlhausen, der DJK Stotzard und des SV Hammerschmiede das gleiche Ziel. Bei den zahlreichen Derbys werden die Zuschauer sicherlich auf ihre Kosten kommen.

Gleiches gilt natürlich, wenn tags zuvor die DJK Allstars, zusammengestellt von Konrad Schwab und Roland Settele, auf die Ü 50-Auswahl des FC Augsburgs treffen. In welcher Aufstellung beide Teams das Einlagespiel um 17.30 Uhr angehen werden, bleibt bis zuletzt geheim. Klar ist aber – ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.