FC Augsburg: Die 10 erzählt

Wie lange braucht FC Augsburg Kapitän Daniel Baier im Bad? Und wie viele WhatsApps verschickt er täglich? Die Antworten und noch mehr gibt es im Interview.

Von Carina Sirch

Der Kapitän des FC Augsburg, Daniel Baier, hält seinem Verein seit über zehn Jahren die Treue. Auch in der 13. Saison wird der 35-jährige der Mannschaft erhalten bleiben und zeigen, was es heißt ein Urgestein des FC Augsburgs zu sein. Schließlich ist eine so lange Vereintreue nichts selbstverständliches. In einem etwas anderem Interview mit Carina Sirch verrät Daniel Baier kurz und knapp sportliche und private Details.

Wann stehen Sie an einem Spieltag auf?

Daniel Baier: 8 Uhr

Da um 8.30 Uhr Frühstück sein wird, stehe ich um 8 Uhr auf.

Morgens steht Daniel Baier um acht Uhr auf. Bild: Carina Sirch

Welche Note hatten Sie im Sportunterricht?

Baier: 1

Das ist schon lange her, aber ich denke ichhatte immer eine 1.

Bei wie vielen Trainern waren Sie froh, als sie den FCA verließen?

Baier: 0

Ganz ehrlich: Bei keinem. Man weiß, dass es gerade bei unserem Geschäft dazugehört, aber es bedeutet auch, dass du als Mannschaft inklusive Trainer wahrscheinlich nicht die Leistung gebracht hast, die sich der Verein und wir selber uns erhofft haben. Deshalb ist es nie etwas Schönes, wenn der Trainer geht.

Wie viele Paar Fußballschuhe verschleißen Sie pro Saison?

Baier: 1 bis 2 Paar

Da bin ich sehr abergläubisch. Ich habe ein ganz altes Fußballmodell, das ich bereits seit acht Jahren spiele und dieses gibt es nicht mehr. Da die Hersteller gerne möchten, dass man immer den neuesten Schuh spielt, bekomme ich die Schuhe auch nicht mehr. Da mir genau dieses Modell aber perfekt passt und ich daran nichts mehr ändern möchte, habe ich mir einen Vorrat von circa zehn Paar angeschafft. Deshalb spiele ich mit den Schuhen solange, bis sie in ihre Einzelteile verfallen. Normalerweise wechselt man alle vier Wochen den Schuh, kaum ist eine neue Farbe auf dem Markt, holen die jungen Spieler sich die neuen Schuhe.

FCA-Fanwissen: Das Schuhmodell, das Daniel Baier trägt, ist: Nike Hypervenom

Mit der Rückennummer zehn spielt der FCA-Kapitän nun die 13. Saison. Bild: Carina Sirch

Ab welcher Temperatur stehen Sie ungern auf dem Platz?

Baier: -5 Grad

Bei Minusgraden ist es schon sehr kalt beim Training. Wenn man dann um 10 oder 11 Uhr auf dem Platz steht, kann das unangenehm werden. Da wird es auch nicht wärmer, wenn man voll drin ist. Besonders die Hände und Zehen bekommen das zu spüren. Als Profi hat man da aber keine Ausrede (lacht).

Wie viele Interviews hätten Sie im Nachhinein besser nicht gegeben?

Baier: Da gibt es einige. Gerade als ich noch jung war, habe ich einige Sachen gemacht, die ich vielleicht heute nicht mehr machen würde. Zum Beispiel mit dem Journalisten zum Friseur oder zum Skifahren gehen. Aber auch inhaltlich gibt es Interviews, bei denen man aus einer Emotion nach dem Spiel etwas sagt, was im Nachhinein nicht gut war. Im Endeffekt gehört sowas aber dazu und man lernt daraus. Also bereue ich eigentlich keins.

Mit wie vielen aktuellen und ehemaligen Kollegen aus dem Profigeschäft verbindet Sie eine Freundschaft?

Baier: 2

Tatsächlich habe ich nur zwei Exkollegen, mit denen mich eine echte Freundschaft verbindet, die auch ein Leben lang halten wird. Mit allen anderen verstehe ich mich natürlich auch, aber ich habe manchmal auch einfach andere Interessen als jetzt beispielsweise ein 18-Jähriger.

Wie viele Whats-App Nachrichten schreiben Sie an einem Tag?

Baier: Rund 30

Das kommt immer auf den Tag an. Wird in Gruppen viel geschrieben, werden die Nachrichten natürlich mehr.

Wie viele Versuche benötigten Sie, die praktische Führerscheinprüfung zu bestehen?

Baier: 1

Ich bin gleich bei meinem ersten Versuch durchgekommen. Aber ich hatte auch einen guten Fahrlehrer.

Wie viele Beinschüsse verteilen Sie durchschnittlich im Training?

Baier: Da kann ich keine genaue Zahl sagen. Auch wenn ich schon „alt“ bin und das nicht das Wichtigste sein darf, freut man sich immer, wenn man dem Kollegen mal einen Beinschuss verpasst. Aber ich bin da wirklich keiner, der versucht, absichtlich einen durchzustecken. Jetzt bin ich älter und erfahrener und weiß, dass es nicht das Entscheidende ist.

Welche Zahl ist Ihre Glückszahl?

Baier: 7 und 8

Eigentlich habe ich keine richtige Glückszahl. Wenn ich mal im Casino bin, spiele ich eher zufällige Zahlen. Wenn dann die Geburtstage meiner Kinder, also die 7 und 8.

Sieben ist eine der Glückszahlen von Daniel Baier. Bild: Carina Sirch

Wie lange wurmt Sie eine Niederlage?

Baier: 2 Tage

Im Regelfall an dem Tag, an dem das Spiel war und den Tag danach. Dann startet eine neue Woche mit einem neuen Fokus.

Wie oft ernähren Sie sich in der Woche nicht profilike?

Baier: Das ist schwierig. Natürlich achten wir auf die Ernährung, aber im Grunde kann jeder essen, was er möchte. Ich habe aber das Glück, dass ich zuhause immer gut bekocht werde. Es kommt ganz, ganz selten vor, dass ich während der Saison etwas esse, was ungesund ist. Für mich bedeutet „ungesund“ Fast-Food.

Ein Plärrer oder Oktoberfestbesuch steht an und am nächsten Tag findet kein Spiel statt – wie viele Maß Bier genehmigen Sie sich?

Baier: 4 bis 5 Schnitt an einem guten Tag (lacht)

Wenn ich auf das Oktoberfest gehe, trinke ich immer gerne einen Schnitt. Das Bier ist frischer, hat mehr Schaum und wird, in der Regel, nicht lack.

Schnitt: Halbe Bier mit Schaum

Wie viele Minuten brauchen Sie am Morgen, um sich im Bad fertig zu machen?

Baier: Keine 10 Minuten

... und da ist Aufstehen, Toilette, Zähneputzen, Umziehen sowie Fertigmachen und zur Türe raus inbegriffen.

Steckbrief: Daniel Baier

Geboren am 18.05.1984 Position Mittelfeld Im Verein seit 2010 Größe 176 cm Gewicht 75 Kilogramm Nation Deutschland

Dieser Artikel stammt aus unserer Beilage "2020 - Was in der Region zählt." Hier finden Sie weitere spannende Texte zum Thema Zahlen wie zum Beispiel über den Ausburger Stadtmarkt.