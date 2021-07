FV Illertissen gewinnt zum Saisonauftakt – Nächstes Heimspiel am Dienstag gegen den TSV Buchbach

Es war ein Auftakt nach Maß für den FV Illertissen. Vor 275 Zuschauern gewannen die Vöhlinstädter am vergangenen Freitag zum Saisonstart in der Regionalliga Bayern im heimischen Stadion mit 1:0 gegen Viktoria Aschaffenburg. Den entscheidenden Treffer erzielte Neuzugang Semir Telalovic per Handelfmeter bereits in der fünften Minute.

Teamgeist gelobt

FVI-Trainer Marco Konrad lobte nach der Partie gegen den Titelanwärter – Aschaffenburg führte die Tabelle in der vergangenen Saison bis zum Abbruch der Runde an – vor allem den Teamgeist. „Von Nummer eins bis Nummer 17 war es ein herausragender Auftritt meiner Mannschaft. Hut ab vor jedem Einzelnen.“

Auf Platz fünf

Der FV Illertissen belegt nach dem ersten Spieltag den fünften Tabellenplatz. Spitzenreiter ist die SpVgg Bayreuth nach einem 4:0-Auswärtssieg beim TSV Rain am Lech.

Am kommenden Samstag, 24. Juli, müssen die Vöhlinstädter auswärts beim VfB Eichstätt antreten. Der Tabellendritte startete mit einem 3:0-Sieg gegen den SC Eltersdorf in die Runde. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.

Heimspiel am Dienstag

Das nächste Heimspiel der Konrad-Elf steht dann am Dienstag, 27. Juli, auf dem Plan. Dann kommt der TSV Buchbach ins Vöhlinstadion. Die Buchbacher holten beim 1:1 gegen den 1. FC Schweinfurt 05 zum Saisonauftakt einen Punkt. Beginn der Begegnung in Illertissen ist um 19 Uhr. kek

Weitere Informationen

www.fvillertissen.de