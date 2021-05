500 Jahre Fuggerei: Die Planung beginnt

Heike Peller und Astrid Gabler kümmern sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Fuggerei Augsburg. Aber auch die Planung für Feiern wie zum Beispiel für das 500 Bestehen liegt in ihren Händen.

„Über 500 Jahre an relevanten Gesellschaftsthemen finden sich in der Fuggerei. Das ist einfach spannend“, sagt Heike Peller, die sich bei der Fuggerei um die Öffentlichkeitsarbeit und vieles weitere kümmert. Die zweite im Bunde ist Astrid Gabler. Zum Jubiläum sind die beider derzeit am Programm planen: „Die Zukunft der Fuggerei wird bei den Jubiläumsveranstaltungen ein großes Thema sein“, verrät Gabler.

Kurz zusammengefasst:

Aufgabe: Öffentlichkeitsarbeit , Jubiläumsfeier, Programme

, Jubiläumsfeier, Programme Persönliches Detail Heike Peller : Heike Peller ist als studierte Historikerin für die pädagogische Neukonzeption der Museen verantwortlich.

ist als studierte Historikerin für die pädagogische Neukonzeption der Museen verantwortlich. Persönliches Detail Astrid Gabler : Astrid Gabler hat unter anderem einen Masterabschluss in „Nonprofit-Management and Governance“.

hat unter anderem einen Masterabschluss in „Nonprofit-Management and Governance“. Lieblingsort Heike Peller : „Ich verbringe meine Pause sehr gerne hinten im Garten der Fuggerei.“

„Ich verbringe meine Pause sehr gerne hinten im Garten der Fuggerei.“ Lieblingsort Astrid Gabler : „Ich blicke am liebsten aus Fenstern des Seniorats. Von dort aus sieht man die Größe der Fuggerei und die vielen Menschen in der Herrengasse.“

500 Jahre Fuggerei Augsburg: Die Planung ist in vollem Gange

Die Gedanken von Astrid Gabler und Heike Peller drehen sich aktuell vor allem um das große Jubiläumsprogramm der Fuggerei. Sie organisieren und konzeptionieren, vor allem aber machen sie 500 Jahre Geschichte lebendig und geben besondere Einblicke. Auch eine medizinhistorische Tagung wird von den Fuggerschen Stiftungen organisiert. Unterstützt wird Heike Peller bei solchen Themen übrigens vom Fugger-Archiv in Dillingen. Bei allem ist die enge Zusammenarbeit wichtig: zwischen den Abteilungen in der Fuggerei, mit dem Archiv, der Forstverwaltung sowie mit dem Seniorat. Die Fäden laufen dabei bei Astrid Gabler zusammen. Sie ist nicht nur die rechte Hand des Administrators, sondern auch für sämtliche Öffentlichkeitsanfragen und die Koordination der Projekte zuständig. Sie hat das große Ganze im Blick.

