Der Fuggerei Treff versprüht Lebensfreude

Zusammensitzen, Gespräche führen oder Ausflüge machen - im Fuggerei Treff ist vieles geboten. Auch für die derzeitige Situation überlegt sich Aldona Masny Alternativen.

„Wenn ich hier herkomme, bin ich in meinem zweiten Zuhause. Es ist keine Arbeit für mich, sondern Berufung,“ sagt Aldona Masny. Im Fuggerei Treff hat sie für die Bewohner der Fuggerei immer ein offenes Ohr und plant Veranstaltungen.

Kurz zusammengefasst:

Aufgabe: Fuggerei Treff

Persönliches Detail: Aldona Masny vergleicht sich bei ihrer damaligen Suche nach einer Arbeitsstelle mit den Fuggereibewohnern. Auch sie ist Augsburgerin, katholisch und war bedürftig nach Arbeit.

vergleicht sich bei ihrer damaligen Suche nach einer Arbeitsstelle mit den Fuggereibewohnern. Auch sie ist Augsburgerin, katholisch und war bedürftig nach Arbeit. Lieblingsort: „Ich bleibe sehr gerne bei Jakob Fugger stehen. Dafür nehme ich manchmal einen kleinen Umweg in Kauf. Dann komme ich mir vor, als würde ich vor meinem Arbeitgeber stehen. Nur dank ihm habe ich schließlich meine wunderbare Arbeit.“

Fuggerei Treff: Auf einen Kaffee mit Frau Masny

Aldona Masny steckt mit ihrer Lebensfreude jeden an – vor allem die Bewohner bei den wöchentlichen Veranstaltungen im Fuggerei Treff. 2016 wurde dieser ins Leben gerufen. Natürlich hat Corona einiges durcheinandergewürfelt, dennoch versucht Aldona Masny das Beste daraus zu machen. Während der Weihnachtszeit hat sie eine Adventssprechstunde abgehalten, aktuell gibt es das Angebot „Auf einen Kaffee mit Frau Masny“. So haben die Bewohner zumindest ein bisschen persönliche Ansprache. Wenn wieder alles in geregelten Bahnen läuft, gibt es dienstags Frühstück, donnerstags werden Geburtstage gefeiert, es warten wieder ein Spiele- und Kaffeenachmittag sowie alle zwei Wochen ein gemeinsamer Sitztanz. Dazu kommen Faschingsfeiern, Kinoabende, Public Viewing, Weinfeste, Tanz in den Mai oder Lesungen und kulturelle Veranstaltungen. Masny kümmert sich außerdem um den Kulturbegleitdienst, bei dem ehrenamtliche Malteser die Fuggereibewohner bei Ausflügen ins Theater oder auf den Christkindlesmarkt begleiten. Dazu kommen ihre Aufgaben in der Administration und auch als Gästeführerin ist sie regelmäßig unterwegs.

