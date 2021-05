Doris Herzog ist für die Fuggerei Bewohner da

Als Sozialpädagogin ist Doris Herzog Ansprechpartnerin für die Bewohner der Augsburger Fuggerei. Warum dieser Beruf für sie der beste Job ist, erzählt sie im Gespräch.

Einen Job aus vollem Herzen machen, das stimmt bei Doris Herzog in jedem Fall: „Meine Arbeit in der Fuggerei ist die schönste SozPäd-Stelle, die es gibt.“ Sie kümmert sich um die Aufnahme zukünftiger Bewohner, hilft bei bürokratischen Hürden und hat auch sonst immer ein offenes Ohr.

Kurz zusammengefasst:

Aufgabe: Sozialpädagogin

Sozialpädagogin Persönliches Detail: Doris Herzog hat vorher beim Caritas-Verband in der Jugendarbeit gearbeitet und kam dann über die Caritas zur Fuggerei.

hat vorher beim Caritas-Verband in der Jugendarbeit gearbeitet und kam dann über die zur Fuggerei. Lieblingsort: „Bei mir ist es eher ein Lieblingsmoment. Und zwar morgens, wenn es noch ruhig ist und ich vom Parkplatz durch die Gassen laufe. Wenn dann noch die Sonne scheint, dann ist das eine ganz besondere Atmosphäre, wie ein ruhiges, verschlafenes Dorfidyll.“

Die Auswahl zukünftiger Fuggerei-Bewohner ist nicht leicht

Doris Herzog ist Sozialpädagogin in der Fuggerei. Sie kümmert sich vor allem um drei Aufgabenbereiche: Bewerbungsgespräche und Aufnahmen zukünftiger Bewohner, individuelle Beratung und Begleitung sowie Gemeinschaftsmaßnahmen für eine konfliktfreie Atmosphäre. Außerdem sind sie und ihre Kollegin Ansprechpartner, wenn es persönliche Probleme gibt. Aber auch bürokratische Hürden wie Anträge nehmen die beiden gemeinsam mit dem Hilfesuchenden in Angriff. Herzog geht es dabei um die Menschen. Die Schicksale der Menschen sind ganz verschieden und erfordern immer individuelle Unterstützung. Dazu zählt auch das Auswahlverfahren und die Vergabe von freigewordenen Wohnungen. Rund 80 Personen stehen dafür aktuell auf der Warteliste und täglich kommen neue dazu. Herzog findet, dass die Fuggerei die Menschen glücklich mache. Sie sei wie ein Dorf: Jeder schaut auf jeden, Zeitungen werden zum Lesen weitergereicht und sollte einem etwas komisch vorkommen, kann man sich gleich melden. Seit 25 Jahren ist sie bereits Sozialpädagogin, die Arbeit in der Fuggerei ist für sie der beste Job, den es gibt: Denn hier geht es um ein glückliches Miteinander.

