Grüne Dekoideen in den Wörnergärtner Gartencentern

In der Weihnachtszeit haben die Wörnergärtner Gartencenter in Neusäß und Königsbrunn passende Angebote für ihre Kunden.

Ab dem 14. November verwandeln sich die Wörnergärtner Gartencenter in Neusäß und Königsbrunn wieder in adventliche Welten...

Es glitzert und funkelt überall – ja, das ist die Weihnachtszeit. Ab dem dritten November-Wochenende wird es deshalb auch in den Wörnergärtner Gartencentern in Neusäß und Königsbrunn weihnachtlich! „Entdecken Sie adventliche Welten in luftigen Treibhäusern mit extra breiten Wegen, präsentiert auf je 5000 Quadratmetern Gesamtfläche“, werben die Gartencenter.

Adventskränze und Dekorationsideen für Weihnachten

Der Advent zeigt sich dort als wahres Lichtermeer aus Kerzen, stilvollen Weihnachtskugeln, Lichterketten und Outdoor-Lichtobjekten. Außerdem präsentiert er sich mit handgefertigten Adventskränzen von seiner leuchtenden Seite. Kunden können sich in den Gartencentern von fünf verschiedenen Themenwelten verzaubern lassen und sich viele grüne Dekorationsideen für ihr eigenes Zuhause holen.

Die Wörnergärtner Gartencenter verzichten in diesem Jahr wegen der aktuellen Situation auf Stände mit Essen und Getränken sowie auf das Kinderprogramm an den Wochenenden. Zur Sicherheit der Kunden wird außerdem gebeten, auch die Zeit unter der Woche für einen Besuch zu nutzen. (pm/paju)

Öffnungszeiten der Wörnergärtner Gartencenter

Die Wörnergärtner Gartencenter in Neusäß und Königsbrunn haben in der Zeit vom 14. bis 28. November wie folgt geöffnet:

Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr

Sonntag (am 15. und 22. November) von 12 bis 17 Uhr

Aktuelle Informationen gibt es unter www.diewörnergärtner.de