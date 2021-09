Königsbrunn: Jeden Samstag Wochenmarkt

Frisches Gemüse, hausgemachte Nudeln und ein kurzer Tratsch: Jeden Samstag findet der Königsbrunner Wochenmarkt statt.

Das knallige Rot-Pink der knackigen Radieschen lacht einen schon von Weitem an, daneben liegen in saftigem Grün frischer Salat, weißgrüner Kohlrabi und leuchtend orange Möhren – der Wochenmarkt in Königsbrunn bietet einen Regenbogen an erntefrischem Gemüse und auch vieles andere kann man an dem beliebten Treffpunkt kaufen.

Knackiges Gemüse aus der Region – bei den Händlern gibt es eine riesige Auswahl. Foto: Carina Sirch

Jeden Samstag lockt der Wochenmarkt zahlreiche Königsbrunner und Königsbrunnerinnen auf den Marktplatz im Herzen der Brunnenstadt. Von 8 bis 12 Uhr kann man unter freiem Himmel die Waren der regionalen Händler kaufen, den Tratsch mit Bekannten gibt es gratis dazu.

Wochenmarkt Königsbrunn: Vielfältiges Angebot

Jeden Samstag findet von 8 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in Königsbrunn ein Wochenmarkt statt. Obst, Gemüse, Spirituosen, Gewürze und vieles mehr gibt es dort zu kaufen. Foto: Carina Sirch

Neben Obst und Gemüse bekommt man auch hausgemachte Nudeln, frische Fleisch- und Wurstwaren, aber auch Käse, Spirituosen und eine Vielzahl an Gewürzen. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto, der Königsbrunner Wochenmarkt ist gut erreichbar und bietet zahlreiche Stellplätze um den Platz verteilt. Derzeit bestehen aufgrund von Bauarbeiten im Rahmen des Großprojekts „Vision Zentrum 2030“ im zentralen Bereich der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße zwar Verkehrsbehinderungen, jedoch kann die Straße jederzeit befahren und der Fußweg genutzt werden.

Die hausgemachten, frischen Nudeln aus Königsbrunn gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Foto: Carina Sirch

Damit jeder seine Einkäufe sicher tätigen kann, sind weiterhin die Abstandsregeln von 1,5 Metern einzuhalten. Übrigens gibt es neben den aufgezählten Waren auch immer wieder saisonbedingte Gemüsepflänzchen sowie Blumen für Beet und Balkon zu kaufen – so kann man auch daheim eigenes Gemüse ernten. Und geht dabei mal etwas schief, gibt es ja jeden Samstag den Wochenmarkt.

Wochenmarkt Königsbrunn

Samstag von 8 bis 12 Uhr

Marktplatz, 86343 Königsbrunn

Frisch vom Feld: Fruchtige Tomaten gibt es bei den Ständen zu kaufen. Foto: Carina Sirch