Volles Programm zum Osterplärrer 2023 im Schaller Zelt

Das Schaller Zelt ist seit Jahrzehnten eines der Bierzelte auf dem Augsburger Plärrer. Festwirtin Tina Held verrät, was zum Osterplärrer 2023 noch los ist.

Der Ansturm auf dem Augsburger Osterplärrer ist groß, die Festzelte des Plärrers sind immer wieder gesperrt – und das trotz des verregneten Wetters. Neben den schmackhaften, größtenteils selbst gemachten Speisen kommt eben beim Osterplärrer 2023 ein zünftiges Programm auf den Tisch. Und wie das in der letzten Plärrer-Woche weitergeht, hat Tina Held, Festwirtin des Schaller Zelts, verraten ...

Wahl des Plärrergirls 2023 im Schaller Zelt

Am Dienstag, 18. April 2023, gibt das Augsburg Journal im Schaller Zelt das Plärrergirl 2023 bekannt. 28 Mädels standen zur Wahl. Neben einer Jury konnten Userinnen und User auf Facebook und der Homepage abstimmen. Die drei Favoritinnen treten abends auf die Bühne des Bierzelts. Wer es geschafft und die Likes und Herzen erobert hat, kommt dann auf.

Reduzierter Bierpreis zu den Knallern im Schaller

Am Tag darauf, also Mittwoch, 19. April 2023, locken die Knaller im Schaller ins Zelt. Dazu ist die Maß Bier (jede Sorte) reduziert. Ab 14 Uhr gilt ein Bierpreis von 7,50 Euro. Doch nicht nur der hat es in sich. „Unsere Gäste loben unser Bier sehr. Man merkt, dass es von einer Kleinbrauerei, also von Thorbräu, stammt“, freut sich Held vom Schaller Zelt.

Das Schaller Zelt lockt Besucherinnen und Besucher des Osterplärrers 2023 in den Norden des Augsburger Plärrergeländes. Foto: Julia Paul

Das Schaller Zelt lädt zum Tag der Betriebe

Die Festwirtin des Augsburger Plärrers hat weitere gute Nachrichten: „Firmen müssen nicht mehr bis zur Wiesn warten, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten etwas Gutes zu tun und gemeinsam einen Abend zu verbringen“, verrät sie. Am Donnerstag, 20. April 2023, lädt das Schaller Zelt nämlich zum Tag der Betriebe ein.

Premiere auf dem Plärrer: das 1. Brass-Festival

Zum krönenden Abschluss des Osterplärrers feiert das Bierzelt am Sonntag, 23. April 2023, noch eine Premiere: Von 11 bis 22 Uhr werden fünf Spitzen-Bands der süddeutschen Brass-Szene im Schaller Zelt für gute Stimmung sorgen. Eine Brass-Band ist ein Blechbläserensemble aus Musikerinnen und Musikern, deren Instrumente miteinander verwandt sind und einen ausgeglichenen Klang erzeugen. Außerdem gehört ein Schlagzeug dazu. Wie das klingt, zeigen „Die Grecher“, „Das Tabula Rasa Orchestra“, „Brasst Scho“, „humpabumpa“ und die „JazzTaste Bigband“. Der Eintritt ist frei.

