Unterhaching vs. Augsburg: Stephan Hain im Fokus

Stephan Hain könnte man als Klub(s)legende beschreiben. Sowohl für den FC Augsburg als auch für die SpVgg Unterhaching hatte der Stürmer große Bedeutung. Vor dem DFB-Pokal-Spiel beider Vereine nehmen wir ihn genauer unter die Lupe.

Passiert auch nicht so häufig, dass ein Spieler für zwei Vereine eine so große Bedeutung hat. In Augsburg ist der gebürtige Zwieseler vor allem wegen eines Tores unvergessen: Sein Treffer zum 2:1 gegen den FSV Frankfurt am 8. Mai 2011 sicherte dem FCA den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.

Aufstiegsheld und Blitzjoker: Stephan Hains besondere Tore im FCA-Dress

Es lief die 85. Spielminute, als Augsburgs Mittelstürmer Michael Thurk eine Ecke trat. Der Ball flog an Freund und Feind vorbei und fand den sieben Minuten zuvor eingewechselten Niederbayern, der die Kugel über die Linie schob. Aber auch ein anderes Tor im rot-grün-weißen Trikot hatte eine historische Dimension: Am 28. Januar 2012 erzielte er beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern 20 Sekunden nach seiner Einwechslung eines der schnellsten Jokertore der Bundesliga.

Schuss ins Glück: Mit diesem Treffer ermöglichte Stephan Hain 2011 dem FC Augsburg den Sprung in Liga 1. Foto: Ulrich Wagner

Für manchen hartgesottenen FCA-Anhänger war es nicht leicht zu akzeptieren, dass der Aufstiegsheld 2013 ausgerechnet zu den Münchener Löwen wechselte. Verletzungsbedingt kam Hain beim damaligen Zweitligisten in drei Jahren lediglich auf 27 Pflichtspieleinsätze.

Einer der besten aus Hachings Geschichte: Loblied auf Stephan Hain

2016 ging es dann weiter zur Spielvereinigung in die Regionalliga. Als er kürzlich dort verabschiedet wurde – den Stürmer zieht es nach Neuseeland – schrieb Präsident Manfred Schwabl auf der Vereinshomepage der Hachinger wahre Hymnen auf Hain, unter anderem: „Stephan war für mich einer der besten Spieler in der Geschichte der Spielvereinigung.“ In sieben Jahren bestritt der Stürmer 171 Spiele für Unterhaching und erzielte dabei 92 Tore sowie 18 Assists. Damit ist er der beste Torjäger in der Geschichte der Spielvereinigung Unterhaching.

