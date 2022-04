Diese (Ex-)FCA-Spieler waren schon bei den Bayern

Am Samstag, 9. April, fährt der FC Augsburg zum FC Bayern nach München. Für Trainer und einen seiner Spieler ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Doch es gab schon mehr FCAler mit roter Vergangenheit.

Der Abstand zwischen dem Branchenprimus Bayern München und dem FC Augsburg war in der Vergangenheit riesig – und nach den fast elf Jahren Jahren, in denen man sich in einer Liga begegnet, ist er immer noch sehr groß. Dennoch ist es im vergangenen Jahrzehnt immer wieder geschehen, dass Fußballer den Weg von Isar an den Lech gefunden haben – wenn auch oft nur über Umwege.

Fangen wir mit Markus Weinzierl an, der als ehemaliger und aktueller Trainer ziemlich viel mit der jüngeren FCA-Historie zu tun hat. Beim FCB landete der Niederbayer als 21-Jähriger und blieb in München bis 1999 unter Vertrag. Zum Einsatz kam Weinzierl allerdings nur bei den Amateuren, auch wenn er in der Saison 1998/99 im Profikader stand.

Meister und Pokalsieger in München, Bankdrücker in Augsburg

Den größten Teil seines Berufslebens als Profifußballer verbrachte Andreas Ottl bei den Bayern. Der Mittelfeldspieler kam 2003 zu den Amateuren, zwischen 2005 und 2011 wurde er 92-mal bei den Profis eingesetzt. Je dreimal konnte er die deutsche Meisterschaft und den Gewinn der DFB-Pokals feiern, eher er in Nürnberg als Leihspieler und bei der Hertha in Berlin kleinere Semmeln buk. Im Spätherbst seiner Karriere wechselte Ottl 2012 für zwei Jahre zum FCA, kam aber nur in seiner ersten Spielzeit auf 13 Partien.

Piotr Trochowski bleibt beim FCA vor allem wegen eines Freistoßtores in Erinnerung: Beim Europa-League-Gruppenspiel beim AZ Alkmaar im Herbst 2015 erzielte er den einzigen Treffer des Spiels. Sonst hinterließ seine einjährige Zeit in der Fuggerstadt keine große Spuren, in lediglich sechs Punktspielen stand er auf dem Platz. Zu den Bayern kam der gebürtige Pole und spätere 35-fache deutsche Nationalspieler bereits als Jugendlicher. Von 2001 bis 2005 spielte er 38-mal für die Amateure und 13-mal für die Profis.

Karrierestart beim FC Bayern, Karriereende beim FCA

Dem FCA ist Markus Feulner als Co-Trainer der U19 auch heute noch verbunden. Über die Junioren, die 2. Mannschaft und die Profis startete der Mittelfeldspieler in München seine Karriere, die ihn nach Köln, Mainz, Dortmund, Nürnberg und schließlich 2014 zum FCA führte. Dort beendete Feulner 2017 seine Profikarriere.

Nur ein halbes Jahr verbracht Pierre-Emile Höjbjerg in der Saison 2014/15 als Leihspieler der Bayern beim FC Augsburg. Seit 2016 steht er in der Premiere League unter Vertrag, zuerst beim FC Southampton, aktuell bei Tottenham Hotspur.

Wenig erfolgreich verlief Takashi Usamis Zeit am Lech. In der Saison 2016/17 kam er nur auf elf Einsätze. Bei seinem ersten Aufenthalt in Europa spielte der Japaner 2011/12 für die Bayern und 2012/13 für Hoffenheim.

Ein Götze in Augsburg

Auch Felix Götze begann bereits in der Bayern-Jugend, als er 2014 an die Säbener Straße wechselte. In der Saison 2017/18 wurde er mit einem Profivertrag ausgestattet, kam aber nur in der 2. Mannschaft zum Einsatz. Der 20-Jährige mit dem großen Namen wechselte 2018 ablösefrei zum FCA, konnte sich aber in der Bundesliga nicht durchsetzen und wurde im Februar 2021 nach Kaiserslautern verliehen.

Wie Götze ist Niklas Dorsch Jahrgang 1998 und durchlief die Ausbildung bei den Bayern. Am 28. April stand er beim Heimspiel gegen die Eintracht das erste und einzige Mal in der Bundesliga für die Bayern auf dem Platz. Über die Stationen Heidenheim und Gent ging es für den defensiven Mittelfeldspieler zu Beginn der Saison nach Augsburg, wo er schnell zum Stammspieler avancierte.