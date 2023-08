Mittelalterliche Markttage 2023 in Aichach

Mittelalterfeeling kann man Anfang vom 8. bis 10. September 2023 in Aichach bei den Mittelalterlichen Markttagen bekommen. Öffnungszeiten & Programm:

Von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. September 2023, taucht Aichach wieder drei Tage ein ins Mittelalter, man kann auf Zeitreise gehen. Dann verwandelt sich die Innenstadt während der Mittelalterlichen Markttage zu Aichach bereits zum 9. Mal in eine Projektionsfläche für abenteuerliche und romantische Phantasien. Seit 1997 wird mit diesem Fest an die Verleihung des Stadtrechts 1347 erinnert. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf drei Tage voller Genuss und Staunen freuen. Neben vielfältigen Gaumenfreuden, Händlern und Handwerkern wird Gaukeley und Zauberei, Theater, Musik und Tanz, Feuershow und Akrobatik geboten.

Feierliche Eröffnung der Mittelalterlichen Markttage in Aichach

Fanfaren stimmen am Freitag, 8. September 2023 um 18 Uhr am Rathaus auf die außergewöhnlichen drei Tage ein. Daraufhin zieht ein buntes Gefolge an Gauklern, Musikern, Rittern, Torwachen und vielen mehr zum Schlossplatz. Auf der Bühne dort findet die feierliche Eröffnung statt. Mit dabei auch das Aichacher Wappen, dessen Erstnennung im Jahre 1293 heuer gefeiert wird.

Auf Zeitreise ins Mittelalter kann man vom 8. bis 10. September 2023 bei den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach gehen. Foto: Erich Echter

Mehrere Umzüge während des historischen Fests in Aichach

Fester Programmpunkt der Markttage sind mehrere Umzüge. Am Kinderumzug am Samstag beteiligen sich zahlreiche Buben und Mädchen sowie die Aichacher Kinderkrippen, Kindergärten und Grundschulen. Der Umzug wird begleitet von Fanfarenzügen und Trommlern. Los geht es um 14.30 Uhr im Spitalhof (Badgässchen). Am Samstagabend um 21 Uhr erstrahlt die Aichacher Innenstadt im mystischen Schein unzähliger Fackeln. Der Fackelumzug startet in der Schulstraße Ecke Martinstraße und führt einmal durch die Altstadt. Am Sonntag kommen nicht nur viele Gäste, sondern auch Fußgruppen aus nah und fern: Bunt, akrobatisch und musikalisch ist der festliche Umzug, der sich um 14 Uhr am Volksfestplatz in Bewegung setzt. Er führt von dort durch das Untere Tor, über den Stadtplatz vorbei am historischen Rathaus, dann hinaus durch das Obere Tor und über die Martinstraße bis zur Kreuzung Schulstraße. Die Teilnehmenden des Umzugs werden auf den Bühnen am Unteren und Oberen Stadtplatz vorgestellt.

Spielleyd, Gaukeley, Tanz & Theater bei dem Fest in der Paarstadt

Auf mehreren Bühnen – über das Festgelände verteilt – erwartet die Besucherinnen und Besucher Gaukeley und Zauberei, Theateraufführungen, mittelalterliche Musik und Tanz, Marionettentheater, Feuershows und Akrobatik.

Musikalischer Höhepunkt sind Trollfaust, – die Urgewalt des Mittelalters, präsentiert auf Dudelsäcken und Trommeln. Die Aichacher Hexe Beltana verzaubert mit ihrem Zaubertrank Groß und Klein. Zauberer Fabian le Corbeau entführt das Publikum in die Zeit der mittelalterlichen Unterhaltungskunst – erheiternd, unterhaltsam, mysteriös und manchmal auch fröhlich derb.

Das ist für Kinder geboten bei den Mittelalterlichen Markttagen

Das Kinderspectaculum im Spitalgarten hält eine bunte Vielfalt an Bastel-, Spiel- und Mitmachangeboten bereit: Aichachs Kindergärten und Schulen freuen sich an ihren vielen Ständen auf Besuch. Auf der Bühne gibt es ein buntes Kinderprogramm.

Auch überall auf dem Festgelände warten tolle Attraktionen auf die Kleinen: Bei kostenlosen Führungen in Ritter- und Handwerkerlagern bekommen sie einen besonderen Einblick in die spannende Welt des Mittelalters. Außerdem ist geboten: Marionettentheater mit dem Kiepenkasper, Bogenschießen, Handkurbel-Karussell, Märchenzelt, Kamelreiten und Kinder-Ritterturnier. Das Kinderspectaculum ist geöffnet Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Öffnungszeiten der Mittelalterlichen Markttage 2023 in Aichach

Historisches Markttreiben bei den Mittelalterlichen Markttagen zu Aichach herrscht am Freitag, 8. September 2023, von 18 bis 24 Uhr, am Samstag, 9. September 2023, von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag, 10. September 2023, von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Infos online unter markttage-aichach.de