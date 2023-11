FC Augsburg bei Union Berlin: Fakten zum Spiel

Nach der Länderspielpause tritt der FC Augsburg am 12. Spieltag der Saison 2023/24 bei Union Berlin an. Alles Wissenswerte liefern unsere Fakten zum Spiel.

Wer hätte das gedacht: Der FCA gastiert bei Union Berlin und die Eisernen sind aktuell das Schlusslicht der Liga. Die Fuggerstädter sind dagegen im Aufwind. Warum? Erfahren Sie in unseren Fakten rund um die Partie.

Thorup-Faktor beim FC Augsburg

Unter seinem neuen Cheftrainer hat der FC Augsburg acht von zwölf möglichen Punkten geholt. Damit blieb der Klub aus dem Süden der Republik erstmals seit über einem Jahr in vier Bundesliga-Spielen in Serie ohne Niederlage. Seit vier Partien steht der Däne an der Seitenlinie, viermal gerieten die Rot-Grün-Weißen in Rückstand – und blieben trotzdem ungeschlagen. Das gelang den Fuggerstädtern im Oberhaus noch nie. Mit sechs Punktgewinnen nach Rückstand ist der FCA übrigens das Top-Team der Liga in dieser Kategorie.

Union Berlin ist der Augsburger Lieblingsgegner

Seit sechs Bundesliga-Partien sind die Augsburger gegen die Hauptstädter ungeschlagen und holten dabei vier Siege und zwei Remis. So lange unbesiegt ist der FCA gegen kein anderes Team aus der höchsten deutschen Spielklasse. Insgesamt ist die Bilanz der Bayerischen Schwaben gegen Union so gut wie gegen niemanden sonst aus Liga eins, nimmt man einmal die makellose Statistik gegen Bundesliga-Neuling Heidenheim (ein Spiel, ein Sieg) aus.

Union Berlin ist das Schlusslicht der Liga

Nach neun Liga-Pleiten in Folge sind die Köpenicker auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Eine Region, mit der sich die Eisernen nicht auskennen. Denn nur in der Premieren-Saison hielt Union schon einmal das Schlusslicht in der Hand – am 2. Spieltag der Saison 2019/20.

Alte Bekannte treffen bei Union gegen Augsburg aufeinander

Vier Jahre spielte Rani Khedira im Dress des FC Augsburg, dabei gelangen ihm in 119 Einsätzen sechs Tore. Ebenso viele Treffer gelangen Sven Michel – allerdings in nur 34 Partien für Union Berlin. Von dort war der Angreifer vor der Saison nach Augsburg gewechselt.

Gute Berliner Erinnerungen an den FCA

Der erste Bundesliga-Punkt und das erste Bundesliga-Tor überhaupt stand für Union Berlin nach einem 1:1 gegen den FCA am 2. Spieltag der Saison 2019/20 zu Buche.