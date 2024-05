FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart: Die Fakten zum Spiel

Der vorletzte Spieltag der Saison 2023/24 steht an. Im letzten Heimspiel empfängt der FC Augsburg den Tabellendritten aus Stuttgart. Wir haben Wissenswertes rund um das Südderby.

Nach drei Niederlagen in Serie möchte der FCA zurück in die Erfolgsspur finden. Ob das gegen die formstarken Stuttgarter gelingt? Was Sie zur Partie wissen sollen, liefern unserer Fakten zur Partie.

VfB Stuttgart: Vize-Titel in Aussicht

Zwei Punkte Rückstand hat der VfB Stuttgart derzeit auf den FC Bayern. Für die Kicker aus dem Ländle geht es also noch darum, Vize-Meister zu werden. Bislang hat der VfB das zweimal in der Bundesliga-Geschichte geschafft. 1979 wurde man hinter dem HSV Zweiter, 2003 hinter den Bayern. Meister wurden die Stuttgarter dagegen bereits dreimal: 1984, 1992 und 2007. Vor Gründung des Fußball-Oberhauses konnten die Baden-Württemberger schon 1950 und 1952 den Titel holen.

Koubeks Horrorbilanz: FCA-Torwart bringt kein Glück

Tomas Koubek ist derzeit nicht zu beneiden. Selten darf der Ersatzmann im Tor des FC Augsburg ran – und wenn, dann geht es meistens schief. Denn der Tscheche konnte nur eines seiner letzten 20 Bundesliga-Partien gewinnen. Am 31. Spieltag der Saison 2022/23 konnte der FCA mit ihm auf dem Platz Union Berlin mit 1:0 schlagen. Der Sieg gegen die Eisernen war übrigens zudem das einzige Zu-null-Spiel des Schlussmanns in diesem Zeitraum.

VfB Stuttgart: Neuer Vereinsrekord möglich

Mit dem 3:1-Erfolg gegen die Bayern am vergangenen Spieltag hat der VfB den eigenen Vereinsrekord an Saisonsiegen eingestellt. 21 Mal sind die Süddeutschen bislang in dieser Spielzeit als Gewinner vom Platz gegangen – genauso häufig wie in den Meistersaisons 1991/92 und 2006/07. Gelingt in den verbleibenden beiden Partien in Augsburg oder zu Hause gegen Mönchengladbach ein weiterer dreifacher Punktgewinn, ist die neue Bestmarke perfekt.

Im Saisonendspurt: Schwächephase des FCA

Drei Niederlagen in Serie – das gab es für den FC Augsburg unter Trainer Jess Thorup noch nie. Dazu kommt: Die Pleiten fielen teils deftig aus. Insgesamt elf Gegentore musste man in den Partien in Frankfurt (1:3), zu Hause gegen Bremen (0:3) und in Dortmund (1:5) hinnehmen. So rutschte man auf Rang 9 ab. Immerhin: Selbst wenn der FCA auch gegen Stuttgart verlieren sollte, seine Heimbilanz bleibt positiv. So gab es in den bislang 16 Spielen in der WWK Arena in dieser Saison sechs Siege, sechs Remis und nur vier Niederlagen.

