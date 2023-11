FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim: Die Fakten zum Spiel

Am 11. Spieltag der Saison 2023/24 ist die TSG Hoffenheim in Augsburg zu Gast. Wir haben Interessantes rund um die Partie des 10. gegen den 6. zusammengetragen.

Was haben Kevin Vogt und Mergim Berisha gemeinsam? Beiden haben eine Augsburger Vergangenheit. Unter anderem darum drehen sich unsere Fakten zum Spiel.

FCA vs. Hoffenheim: Zunächst überschaubares Interesse

Die Entwicklung der beiden Vereine aus dem badischen Kraichgau und dem bayerischen Schwaben lässt sich anhand der Zuschauerzahlen ganz gut nachvollziehen: Als TSG und FCA am 15. Spieltag der Regionalliga-Saison 2002/03 erstmals in einem Punktspiel aufeinandertrafen, verfolgten 1200 Zuschauer das 1:1-Unentschieden im kleinen Hoffenheimer Stadion. 2006 war der FCA in der 2. Liga angekommen, die TSG folgte eine Saison später. Die erste Partie im Unterhaus endete 2:2, im Rosenaustadion hatten sich 15.000 Menschen eingefunden. Im August 2011 sah man sich im Oberhaus wieder, diesmal verfolgten 30.400 Fußballfans in der noch ziemlich neuen Augsburger Arena die 0:2-Heimniederlage des FCA.

Voigt, Berisha, Rosen: Hoffenheimer mit Augsburger Vergangenheit

Aus dem aktuellen Hoffenheimer Kader haben Defensivspieler Kevin Vogt (2012-2014 in Augsburg) und Stürmer Mergim Berisha (Ende August vom FCA zur TSG gewechselt) eine rot-grün-weiße Vergangenheit. Aber auch ein langjähriger Funktionär hat viel mit der Region zu tun. Alexander Rosen, zur aktuellen Saison zum Geschäftsführer Sport bei der TSG aufgestiegen, ist in Mering aufgewachsen und spielte in der FCA-Jugend, ehe er bei Eintracht Frankfurt einen Profivertrag unterschrieb. In der Spielzeit 1999/2000 kehrte er auf Leihbasis zum damaligen Regionalligisten FCA zurück. Seine Karriere im Hoffenheimer Management begann er 2010 als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Auswärtsstark: Hoffenheim in der Ferne unbezwingbar

Mit der TSG Hoffenheim reist am Samstag die mit Abstand auswärtsstärkste Mannschaft der Liga in die Augsburger Arena. Die Bilanz liest sich in der Tat furchterregend für Heimmannschaften: Fünfmal trat die TSG bisher in der Fremde an, fünfmal ging sie als Sieger vom Platz. Dabei waren die Gegner allerdings einigermaßen dankbar: Zuletzt gewannen die Badener zwar beim VfB Stuttgart, davor gelangen Dreier in Bremen, Berlin, Köln und Heidenheim. Kampflos wird der FC Augsburg, der die eigene Arena wieder zur Festung machen will, aber die Punkte sicherlich nicht hergeben. Von den fünf Heimspielen ging erst eines verloren.

Weitschussexperten aus Hoffenheim

Kurios: Die TSG hat bereits fünf Weitschusstreffer auf dem Konto und damit mehr als jeder andere Bundesligist. Der FCA hat dagegen noch keinen seiner 22 Gegentreffer durch einen Torschuss von außerhalb des Strafraums kassiert.

