FC Augsburg: Storys zur Partie gegen Union Berlin

Im Oberhaus des deutschen Fußballs steht der 31. Spieltag an. Der FC Augsburg empfängt am Samstag, 6. Mai 2023, Union Berlin. Wir haben zum Heimspiel gegen die Eiseren ein paar Geschichten zusammengetragen.

Fakten sind schön und gut. Doch ein paar Geschichten, die so vielleicht nur der Fußball schreibt, sind doch auch schön zu wissen. Dachten wir uns auch und haben sie im Folgenden niedergeschrieben.

Torwart-Rochade

In der Sommerpause 2020 wechselte Torhüter Andreas Luthe vom FC Augsburg, wo er in vier Jahren auf 30 Einsätze gekommen war, zu Union Berlin. Den umgekehrten Weg von der Spree an den Lech ging dafür Rafal Gikiewicz, seines Zeichens Keeper bei den Köpenickern. Die Kollegen avancierten in der folgenden Saison jeweils zum Stammtorhüter ihrer Vereine. Zu Beginn der laufenden Spielzeit unterschrieb Luthe bei Zweitligist Kaiserslautern.

Underdog a.D.

Man hätte einiges Geld gewinnen können, hätte man vor dieser Saison vorhergesagt, dass Union Berlin und der SC Freiburg nach dem 30. Spieltag auf den Tabellenplätzen 3 und 4 liegen. Sollten die beiden punktgleichen Vereine diese Ränge im Spielzeitendspurt verteidigen, würden sie 2023/24 in der Champions League antreten – eine Sensation für die ehemaligen Underdogs.

Union Berlin vor dem Duell in Augsburg: Nur ein Sieg aus fünf Spielen

Zuletzt stottert der Motor der Eisernen jedoch etwas. Von den vergangenen fünf Pflichtspielen konnten die Köpenicker lediglich eines gewinnen.

Premiere gegen den FCA

Beim FCA hieß der Gegner SC Freiburg, bei Union Berlin FCA. Nach dem Aufstieg der Fuggerstädter war es Sascha Mölders, der am 1. Spieltag der Saison 2011/12 in der 53. Minute den allerersten Bundesligatreffer der Rot-Grün-Weißen erzielte. Am 2. Spieltag der Punktrunde 2019/20 trug sich Patrick Andersen in die Vereinsgeschichtsbücher der Unioner ein: In der 80. Minute erzielte er beim Auswärtsspiel in Augsburg den Ausgleich zum 1:1 und sorgte damit für den ersten Bundesligatreffer und -punkt der Hauptstädter.

Spieler bei den einen, Trainer bei den anderen

2002 hatte der FC Augsburg die Rückkehr in die Regionalliga Süd geschafft – und startete in die Drittklassigkeit mit dem neuen Trainer Ernst Middendorp und etlichen namhaften Neuzugängen. Darunter war auch André Hofschneider, der vom Bundesligaaufsteiger Arminia Bielefeld nach Augsburg wechselte.

André Hofschneider: Verbunden mit Augsburg und Berlin

Beim FCA agierte der gebürtige Ostberliner zwei Spielzeiten im Mittelfeld, ehe er seine Karriere beim FC Affing und bei der DJK Lechhausen ausklingen ließ. Danach kehrte er zu seinem Heimatverein Union als Co-Trainer zurück, war im Frühjahr 2016 und von Dezember 2017 bis Mai 2018 übergangsweise Trainer der Profis und ist mittlerweile Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums.