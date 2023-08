Herbstliche Farbenpracht für das Grab bei Reuß

Für Grabbepflanzung ist man in der Gärtnerei Reuß in Neusäß-Westheim richtig. Welche Herbstblüher es nun gibt und Tipps zur Grabneuanlage hier.

Zum Ende des Sommers und im Herbst schenkt uns die Natur noch einmal ein Farbfeuerwerk von Gelb über Orange und Rosa bis zu Rot und Lila. Echte Klassiker sind dabei beispielsweise Chrysanthemen oder Astern und dann das winterharte Heidekraut Erika Calluna. Sie eignen sich auch bestens zur Bepflanzung von Gräbern.

Neue Farben beim Heidekraut Erika bei der Traditionsgärtnerei Reuß

Außerdem bekommt man weitere Spätsommer- und Herbstblüher in breiter Auswahl in der Traditionsgärtnerei „Reuß – die Gärtner und Floristen“ in der Von-Rehlingen-Straße 21 in Neusäß Westheim. „Bei den Erikas bieten wir im Jahr 2023 noch mehr neue Farben und gemischtfarbige Kombinationen, bei denen verschiedene Farbtöne in einem Topf zusammengepflanzt sind“, so Inhaber Manfred Reuß.

In der Gärtnerei Reuß ist man aber zu jeder Jahreszeit richtig. Von saisonalen Schnittblumen, Sträußen, Gestecken, Kränzen bis hin zu Grabfloristik bekommt man hier alles.

Tipp von Manfred Reuß: Jetzt ist eine gute Zeit für Grabgestaltung

„Der Herbst ist die richtige Zeit für die Grabgestaltung“, vertritt der Gärtnermeister. Auch wer ein Grab neu anlegen wolle, könne jetzt damit beginnen. Mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr sollte seit der Beerdigung vergangen sein. Reuß rät, lieber länger zu warten.

Für die Neuanlage wird zunächst der Mutterboden abgetragen und Pflanzerde eingebracht. Dann kommen Saisonblumen bis zum Frühling in die Erde oder man stellt Schalen auf das Grab. Jetzt gleich Dauerhaftes einzusetzen, empfiehlt der Fachmann nicht. „Im Herbst wird das Wasser aus Frostschutzgründen auf den Friedhöfen abgestellt. Doch die Jungpflanzen sollten noch angegossen und regelmäßig bewässert werden können, was dann nur noch schwer möglich ist“, gibt er zu bedenken. Früher habe es öfter geregnet, doch nun müsse man mit langen Trockenperioden rechnen. Daher rät er, bei Neuanlagen, die jetzt im Herbst beginnen, Pflanzen die mittelfristig auf dem Grab bleiben sollen, erst im Frühling einzusetzen.

Gärtnerei Reuß übernimmt auch professionelle Grabbepflanzung und -pflege

„Nicht nur in Sachen Grabbepflanzung steht Ihnen unser kompetentes Team mit Rat und Tat zur Seite, auf Wunsch übernehmen wir auch die komplette Grabanlage und -pflege für Sie“, erläutert der Gärtnermeister.

Jetzt schon an die Trauer-Gedenktage wie Allerheiligen denken

Im Hinblick auf die Trauer-Gedenktage im November bietet Reuß stilvolle Arrangements und Gestecke. Die Floristinnen fertigen diese auf Wunsch ganz individuell an – farblich passend zum Grab fügt sich die Floristik wunderbar in das Gesamtbild ein. Bei den Gestecken wird immer Wert auf die Frische des Tannengrüns gelegt. So sehen sie lange gut aus. Ebenso kommen bei der Abdeckung des Grabes mit Tannenzweigen für den Winter nur frische zum Einsatz.