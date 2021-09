„Auf dem Tretroller durch Deutschland in 80 Tagen“ heißt der Titel des Votrags von Michael Wigge, der am Mittwoch, 3. November, von 19 bis 21.30 Uhr im Vereinsheim in Oberroth zu erleben ist. Michael Wigge will es wissen: Kann man Deutschland vom nördlichsten Punkt auf der Norseeinsel Sylt bis zum südlichsten Punkt in Bayern mit dem Tretroller durchqueren? Und das in nur 80 Tagen? Wigge versucht sich an einer neuen Herausforderung: Mit dem langsamsten auffindbaren Gefährt, einem Tretroller, reist er vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt seiner Heimat; von der Nordseeinsel Sylt bist zum Haldenwanger Eck auf fast 2000 Höhenmetern. Er sucht die älteste Eiche und den schiefsten Turm, lotet die Humorfähigkeit der Deutschen aus und trifft Bartweltmeister, Unordnungsbeamte und Ufo-Berater. Doch er muss sein Ziel in nur 80 Tagen erreichen… Ein höchst originelles Deutschlandporträt voller Überraschungen. pm/Foto: Michael Wigge

Termin & Kosten

Mittwoch, 3. November, 19 bis 21.30 Uhr im Vereinsheim Oberroth, Eintritt 12 Euro